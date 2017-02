Pesca.- Reflotan o buque mexilloeiro afundido esta madrugada no Porto de Ferrol

O buque mexilloeiro 'Obelix MF', que se afundiu na madrugada deste luns, foi reflotado con éxito sobre as 18,45 horas desta tarde no Porto de Ferrol por un guindastre situado na zona do peirao.

Antes de proceder aos traballos, o armador presentara na sede da Autoridade Portuaria Ferrol - San Cibrao un plan de reflote, que foi aprobado polo departamento de Explotación do ente portuario tras un informe positivo da Capitanía Marítima.

De executar esta manobra, para a que se aproveitou a pleamar das 18,00 horas, encargáronse empregados da firma 'Amarradores do Porto e Ría de Ferrol'.

Antes do izado do barco despexouse de vehículos a zona próxima á Cortina, co obxectivo de facilitar a manobra no lugar no que o buque se foi a pique.

Mentres se realizaron as manobras, o buque continuou cercado por unha dobre barrea de contención, situada no mar, para evitar a posible propagación de carburantes e outros produtos contaminantes.