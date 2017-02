O TS recoñece que non se delimitou cales eran os recheos ilegais do porto de Marín, o que dificulta a súa derriba

A Sección Quinta da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo (TS) admitiu o recurso de casación da Xunta, Autoridade Portuaria de Marín e Deputación de Pontevedra contra as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2014 e 2015 que ratificaban a demolición dos recheos ilegais do porto de Marín.

Nun fallo con data de 8 de febreiro deste ano, o Supremo recoñece que na sentenza que o propio TS ditou en 2009 na que se declaraban ilegais os recheos no porto de Marín --por estar feitos en base un plan especial do porto do ano 2000 anulado--, "nin cuantifica, nin concreta, nin especifica, nin determina a contía de metros cadrados de recheos que procede retirar do Porto de Marín, nin, tampouco, cales serían, concretamente, os mesmos".

Por iso, apunta que existiron uns recheos anteriores ao plan especial do 2000, "que contaban con avaliación ambiental, que quedan fóra do ámbito da sentenza do Supremo", pero que "non se identifican nin se distinguen dos realizados ao amparo deste plan".

Así, o Supremo anula resolucións do TSXG nas que se instaba á execución do fallado polo propio Supremo, e nas que se delimitaban que a zona a demoler é de 30 hectáreas, pois considera que son "contraditorias" co fixado co TS, que non determinaba a superficie.

É dicir, aínda que diversas sentenzas avalaron que deben demolerse todos os recheos ilegais realizados ao amparo do plan especial anulado, non queda claro que superficie concreta abarcan, tal e como admite o Supremo.

"NON CONCRETAMOS OU NON PUIDEMOS CONCRETAR A SUPERFICIE"

E é que a Autoridade Portuaria alega que se fixeron ata sete actuacións de recheo diferentes, de forma que no seu recurso de alegación aceptado agora polo Supremo quéixase das "dúbidas" existentes para saber cal é a parte do recheo que se debe derrubar.

"A pesar de todas as resolucións ditadas pola Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e por esta Sala, non concretamos ou non puidemos concretar o ámbito material de execución da nosa sentenza do TS de 30 de outubro de 2009", recoñece agora o Supremo.

Tamén se refire á situación de Cabomar Congelados para destacar que, "desde o principio, vén mantendo que o lugar onde se sitúan os terreos correspondentes á súa concesión atópase fóra do ámbito do plan especial anulado, non estando situada, en consecuencia, sobre recheos susceptibles de ser retirados".