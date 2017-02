O Congreso votará este martes a derrogación da reforma local de 2013 que o PP sacou adiante só

O Pleno do Congreso debaterá este martes se toma en consideración unha proposición de lei de Unidos Podemos para derrogar a maior parte do articulado da actual reforma local, aprobada polo Goberno do PP en 2013, que, a xuízo dos de Pablo Iglesias, provocou "unha rixidez excesiva" e unha "falta de eficiencia" nos servizos que prestan os concellos, levando a moitos municipios a un "estado de excepción".

Na súa iniciativa, que recolle Europa Press, Unidos Podemos censura que baixo a "escusa" de axustar o funcionamento das administracións locais á crise económica, produciuse "unha diminución importante" nos servizos públicos que ofrecen os consistorios.

Nun contexto de grave crise económica e política, cando, ao seu xuízo, era "máis necesario que nunca" dispor dunha administración "máis próxima" e ter "máis recursos" para facer fronte á "decadente" realidade social, o Goberno aproba a Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, bautizada como 'lei Montoro', "que supuxo un recorte competencial sen precedentes e un importante retroceso sobre os servizos que prestan os concellos".

Unha norma, lembra o grupo confederal, que se aprobou co rexeitamento absoluto de case toda a oposición, que chegou a interpor un recurso ante o Tribunal Constitucional, algún dos cales, apunta, xa comezan a resolverse, suspendéndose algúns dos artigos desa reforma.

A "ASFIXIA" DOS CONCELLOS

Fronte a isto, Unidos Podemos derroga gran parte do articulado da citada norma para devolver a "flexibilidade" e a "proximidade" que a prestación dos servizos que ofrecen os concellos requiren para o seu adecuado desenvolvemento.

Trátase, en definitiva, de acabar coa "asfixia" competencial e financeira actual que a Lei sometía aos entes locais e volver de forma temporal ao consenso anterior, ao da norma de 1985, con algunhas modificacións adaptadas ao actual momento, e preservar a autonomía local, as súas potestades e competencias inherentes.

Por iso é polo que na proposición establézase un mandato ao Goberno para que no prazo de nove meses tome as medidas necesarias para construír unha nova municipalidade que orde as bases do réxime local, que redeseñe as competencias dos entes locais e fíxense as bases para a regulación dun novo financiamento e de facendas locais que permita a súa "verdadeira" autonomía fiscal e financeira para poder garantir a prestación de servizos públicos á cidadanía.

Tamén o PSOE ten rexistradas no Congreso dúas proposicións non de lei nas que, ademais, empraza ao Goberno a aprobar unha Lei de Réxime local que "reforce" a autonomía local, a que garanta un sistema de financiamento "estable" e "proporcional" a unhas competencias ben definidas dos concellos.

Así mesmo, pide consenso para unha nova lei de facendas locais que dote de "estabilidade, rigor e recursos" as competencias asumidas polas entidades locais de forma coordinada coa do financiamento autonómico.

Os CONCELLOS, SEN CAPACIDADE DE ACTUACIÓN

Da mesma forma, os socialistas reclaman derrogar un dos puntos máis polémicos da reforma local, aquel en o que se eliminou a cobertura legal á prestación dos servizos de tesouraría nos concellos por parte de concelleiros de municipios con menos de 5.000 habitantes por tratarse dunha modificación que se fixo "sen o consenso" da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

A portavoz socialista de Administracións Públicas no Congreso, María Jesús Serrano, sinalou que ambas as iniciativas insisten na necesidade de pór fin a unha reforma local que supón "un ataque frontal" aos concellos porque a norma vixente deixoulles "sen practicamente capacidade de actuación".

"Esta lei supón entender os concellos como entes baleiros de competencias, ao citar a estabilidade orzamentaria como principio reitor que debe presidir as súas actuacións, no canto de situalo na atención aos cidadáns e en dotar de calidade á prestación de servizos", explicou.