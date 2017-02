O PSOE presentará unha iniciativa parlamentaria para desbloquear o proxecto de rehabilitación do mosteiro de Oia

O Partido Socialista presentará unha iniciativa parlamentaria para que a Xunta e o Concello de Oia (Pontevedra) "desbloqueen" o proxecto de rehabilitación do mosteiro de Santa María de Oia, xa que "despois de seis anos desde o inicio dos trámites, aínda non se conseguiu a aprobación inicial da modificación puntual precisa para avanzar na redacción do proxecto".

Así o trasladou a deputada María Pierres, quen este luns acudiu ao mosteiro acompañada do deputado Abel Losada e o concelleiro Gerardo Rodríguez para coñecer de primeira man o estado de tramitación e as problemáticas do proxecto de rehabilitación e reconversión do conxunto en hotel, residencia e centro de talasoterapia.

"Non se pode entender que se estea continuamente falando da importancia de conservar o noso patrimonio e en casos como este póñanse tantos atrancos", denunciou sobre este Ben de Interese Cultural (BIC), que, sostivo, "está nun estado de abandono tal, que se está poñendo en serio perigo a súa correcta conservación".

Neste marco, reclamou que as administracións local e autonómica velen polo patrimonio cultural e "favorezan, co cumprimento das normativas e dentro da legalidade", o avance deste proxecto "de vital importancia para un concello que perde poboación ano a ano e ten na explotación do seu patrimonio unha oportunidade de xerar postos de traballo".