O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participa na tarde deste luns nun encontro co presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e o secretario de CIG Ensino, Anxo Louzao.

Nela, as organizacións reclamarán ao titular de Educación ao derogración do decreto do plurilingüismo, unha norma que, coa posible entrada en vigor da Lomce non sería "aplicable" pola "distribución horaria" das linguas que fixa a nova norma educativa.

Antes do inicio da entrevista, que ten lugar no Pazo de San Roque de Santiago, Román Rodríguez defendeu en declaracións aos medios o decreto do plurilingüismo, aprobado polo Goberno galego en 2010. Na súa opinión, a norma "está a funcionar con moitísima normalidade e aceptación", xa que permite que exista "un equilibrio no uso das dúas linguas".

Ademais, Rodríguez indicou que a Lomce atópase "a debate no ámbito estatal" e que "tería pouco sentido" realizar "calquera tipo de medida" nun "marco xurídico inestable" como o existente nestes momentos ao redor da nova lei de Educación.

DERROGACIÓN DUN DECRETO "INAPLICABLE"

No encontro, A Mesa e CIG reclamarán de novo á Xunta a derrogación dun decreto ao que se opón "a comunidade educativa"; unha "evidencia nacional e internacional" apoiada en institucións como o Consello de Europa, que declarou "morta" a lei sobre o uso do galego nas aulas.

Deste xeito, Marcos Maceira, trasladou que, se entra en vigor a Lomce, daríase "o paradoxo" de que o decreto "non se pode cumprir porque as condicións de exclusión do galego" impedirían "a distribución horaria" que fixa a nova lei educativa. "Con esa distribución horaria o que se fai é que en ningún caso chégase a un mínimo equilibrio das linguas", manifestou.

ENCONTRO "FORZADO" LOGO DE SETE ANOS

Polo tanto, en palabras do secretario de CIG Ensino, Anxo Louzao, as organizacións esixen "unha norma que posibilite a normalización", que pasa por crear un novo decreto "consensuado con toda a comunidade educativa" no que "o galego" sexa "vehicular" no ensino.

Ademais, Louzao censurou que o encontro coa Xunta produciuse logo de "sete anos" sen que algún responsable do Goberno galego recibira ás plataformas en defensa do galego e tras a "mobilización continua de toda a sociedade" desde o ano 2010.

"Tivemos que forzar esta entrevista a través da mobilización. Estábasenos evitando cando estamos ante un tema fundamental como o do galego, que segue marxinado e excluído do ensino obrigatorio", criticou.

RODRÍGUEZ DEFENDE O DECRETO

Por contra, o conselleiro de Educación defendeu o decreto do plurilingüismo, unha norma que, na súa opinión "regula o uso das linguas oficiais e posibilita o equilibrio" das mesmas. "O decreto está a conseguir e funcionando con moitísima normalidade e aceptación", remarcou.

"Temos constancia de que existe un equilibrio no uso das dúas linguas. É a importancia que tivo este decreto para normalizar en equilibrio e con garantías as nosas linguas oficiais no ensino", apuntou Rodríguez.