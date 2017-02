O vicepresidente da Xunta e presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, defendeu que os asistentes ao congreso do seu partido poidan "expresar en liberdade o que pensa cada un, aínda que sexan posicións enfrontadas, e que se faga o que decida a maioría". No entanto, advertiu de que debe facerse "sen disputas internas e sen deixar feridas o futuro, como pasou en Podemos".

Con motivo do comité de dirección do PP de Pontevedra, Rueda explicou que os congresos están "para que a xente vote en liberdade". "Non deberiamos sorprendernos", dixo, de discrepancias como as evidenciadas no conclave dos populares, onde o concelleiro de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño presentou unha emenda contra a acumulación de cargos e compatibilidades en casos como o da ministra de Defensa e secretaria xeral do PP, María Dolores de Cospedal.

"Mariano Rajoy expresou que era necesario un novo sistema de traballo dadas as responsabilidades de María Dolores de Cospedal", precisou Rueda, "e aí está o cargo de Fernando Martínez-Maíllo para complementar o labor da secretaria xeral", engadiu, en alusión ao papel do novo coordinador xeral do PP.

En canto á elección do secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, para formar parte do comité executivo do PP, opinou que é "moi bo que teña presenza" neste órgano de dirección para estar "máis coordinados". "Mantemos a presenza de antes e ninguén dúbida do peso importante que ten o PP de Galicia no PP nacional", insistiu o presidente provincial do PP de Pontevedra.

NOVA ETAPA

Por outra banda, o comité de dirección do PP provincial de Pontevedra iniciou unha "nova etapa" tras a última e "definitiva" remodelación do grupo parlamentario do PPdeG, como consecuencia da renuncia aos seus escanos dos conselleiros de Facenda, Infraestruturas, Cultura, Sanidade e Medio Rural. Foron substituídos por Soraya Salorio e Gonzalo Trenor pola Coruña; e Isabel Novo, Moisés Rodríguez e Jacobo Moreira por Pontevedra.

En canto ao tres últimos, Alfonso Rueda resaltou que "todos teñen experiencia municipal" e que a súa labor servirá para establecer unha "conexión entre o traballo no partido, o Parlamento e os concellos".

Pola súa banda, o deputado Alberto Pazos asegurou que levará a cabo unha "labor intensa", argumentando que "son moitos os problemas que aburan á provincia", polo que os deputados serán "próximos" e estarán "pegados aos cidadáns".