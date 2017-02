A Xunta nega problemas co decreto do plurilingüismo mentres CIG e A Mesa avanzan mobilizacións

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, negou este luns que existan problemas de compatibilidade entre o decreto que regula o uso do galego no ensino e a Lei de mellora da calidade educativa (LOMCE), un asunto do que alertaron a CIG e A Mesa pola Normalización Lingüística e polo que avanzaron mobilizacións.

En declaracións aos medios ao termo dun encontro a tres bandas, Román Rodríguez declarou a súa oposición á "emenda á totalidade" que expoñen CIG e A Mesa con respecto ao citado decreto. "Posibilitou os mellores datos de coñecemento e destreza en galego, equilibrio no uso das linguas e que non haxa problemas a destacar nos centros", destacou.

Así pois, defendeu que se siga aplicando esta normativa, á vista do seu "respaldo social" e de que se sustenta no marco xurídico actual. En canto aos cambios requiridos pola propia LOMCE, o titular de Educación puxo en valor a "flexibilidade" que o texto do decreto recolle para a súa aplicación.

Pola súa banda, o responsable da CIG-Ensino, Anxo Louzao, lamentou que a Xunta non estea "en disposición de derrogar" ou, polo menos, "modificar" o citado decreto para "garantir que o galego teña un mínimo de presenza como lingua vehicular". "É inasumible, inaceptable e inxustificable", criticou, antes de advertir de que o seu sindicato non consentirá que o galego sexa "un idioma de segunda clase".

Así mesmo, o presidente da Mesa, Marcos Maceira, censurou "a situación de absoluto desequilibrio" que sofre o galego no ensino, e reprochou á Xunta que persiga que a lingua propia quede "excluída" do sistema educativo. Por tanto, do mesmo xeito que Louzao, avanzou "mobilizacións" contra un decreto que xa estaba "morto" e "agora máis, porque nin sequera se pode aplicar".

"A solución é modificalo", sinalou, e insistiu en que haberá "presión na rúa" para lograr que o Goberno autonómico acepte cambiar esta normativa. "E non descartamos accións xudiciais para evitar que se dea esa situación catastrófica para o galego", apostilou Maceira.