Santiago homenaxea aos nenos que saíron da antiga inclusa para levar a vacina da varíola a América

O Hostal dos Reis Católicos, antiga inclusa do Hospital Real de Santiago, homenaxeará o martes aos cinco nenos que deixaron as súas instalacións para formar parte da Real Expedición Filantrópica da Vacina.

A homenaxe, que terá lugar ás 11,30 horas, correrá a cargo do director do Hostal, Julio Castro; o director xeral da Editorial Galaxia, Francisco Castro; e María Solar, a autora do libro 'Os nenos da varíola'.

Na súa obra, narra a historia dos 22 nenos orfos que en 1803 partiron desde A Coruña para levar no seu corpo a vacina da varíola a América. Deles, cinco saíron da inclusa compostelá, situada no actual Hostal dos Reis Católicos, no que se descubrirá unha placa no seu recordo.

En concreto, segundo a Editorial Galaxia, a placa en memoria dos cinco expósitos exhibirase nun dos seus salóns, co que comunicaba o torno da inclusa. Este achábase nunha das portas do actual complexo hostaleiro.

Trátase de Juan Antonio (cinco anos, abandonado en Coristanco), Jacinto e Francisco Florencio (seis e cinco anos, respectivamente, e abandonados no torno da inclusa), Gerónimo María (sete anos e abandonado en Ferrol) e Juan Francisco (nove anos, abandonado en Lugo).