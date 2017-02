A entidade Mapfre realizará este martes e mércores revisións de vehículos gratuítos en Culleredo (A Coruña)

A entidade Mapfre realizará este martes 14 e o mércores 15 de febreiro revisións de vehículos gratuítos na localidade de Culleredo (A Coruña) e do 16 ao 18 no municipio coruñés de Arteixo, todas elas no marco da campaña 'Coidamos o teu auto'.

Segundo informou a entidade, as revisións terán lugar nas carpas instaladas nestas localidades e realizaranse en 20 minutos, previa solicitude.

Ademais, Mapfre explicou que o usuario recibirá "un informe detallado" sobre iluminación e sinalización, rodas e pneumáticos, acondicionamento exterior e interior, emisións contaminantes, sistemas electrónicos, motor, niveis e estado da dirección, suspensión e freos, entre outros aspectos.

A entidade sinalou que das máis de 85.000 revisións xa realizadas, "dedúcese que os fallos máis frecuentes detectados nestas revisións son aquelas relacionadas co estado das rodas, os sistemas de iluminación e os freos, todos eles elementos crave na seguridade", segundo concreta.