As choivas e treboadas afectarán hoxe a Galicia e nordeste de Cataluña terá risco por chuvascos e ondas

As precipitacións localmente fortes ou persistentes afectarán este martes ao nordés de Cataluña e ao litoral atlántico de Galicia, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía que avisou a Xirona por risco de precipitacións e fenómenos costeiros.

Así, o risco en Xirona activouse posto que se espera unha precipitación acumulada en 12 horas de ata 60 litros por metro cadrado no Pirineo e no prelitoral. Ademais, prevense fenómenos costeiros, debidos ao vento do leste e sueste que soprará con intervalos de forza 7 e que provocarán ondas de 3 metros de altura.

A AEMET explicou que en Galicia o ceo estará moi nubrado ou cuberto e con precipitacións, que serán máis abundantes no oeste e no sur. Ademais, ve probable que no litoral atlántico na segunda metade do día as precipitacións serán localmente fortes ou persistentes e con algunha treboada. Tamén, pero de forma máis débil e ocasional, non se descarta noutros puntos do terzo occidental da Península.

Así mesmo, os ceos estarán moi anubrados con precipitacións no extremo nordés peninsular e poden producirse treboadas ocasionais, que serán localmente fortes e persistentes no extremo nordeste catalán. Tamén poden producirse en Mallorca e Menorca pero serán menos intensas e máis ocasionais.

No resto de España, os ceos tenderán pola tarde a anubrados e poden producirse precipitacións nas Illas Canarias occidentais. As precipitacións serán en forma de neve en Pireneos a partir de 1.600 a 1.800 metros; de 1.200 a 1.400 metros no noroeste peninsular, onde irá subindo a 1.600 a 1.800 metros ao longo do día.

A AEMET espera tamén probables néboas matinais ou "estratos" baixos en ambas as mesetas e ao Alto Ebro, así como no interior de Andalucía e nas depresións de Huesca e Lérida.

Respecto das temperaturas, as diúrnas aumentarán en boa parte da Península e de Canarias e descenderán en Baleares. As nocturnas descenderán no centro e leste da Península. As xeadas serán en xeral débiles en zonas altas da metade norte e serras do sueste peninsulares.

Finalmente, os ventos soprarán de compoñente leste na área mediterránea e de compoñente sur no resto, con algúns intervalos de intensidade forte no litoral atlántico de Galicia.