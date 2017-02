Sufocan un incendio declarado nunha fábrica de madeiras de Cambre (A Coruña)

Os Bombeiros de Arteixo traballaron arreo durante toda a tarde e parte da noite do luns na extinción dun lume declarado nunha empresa de madeiras situada no lugar de Xira, en Sigrás, no municipio de Cambre.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume afectou unicamente a un silo de labras, almacenado no interior das instalacións. Foi precisamente, a gran cantidade de labras almacenadas o que complicou as tarefas de extinción.

Finalmente, os servizos de emerxencias alí desprazados indicaron que sobre as 22,00 horas do luns o lume quedara totalmente extinguido. Ademais, encharcaron o silo ata arrefrialo completamente.

No operativo despregado participaron ademais dos bombeiros, axentes da Guardia Civil, Policía Local e de Protección Civil de Cambre e Culleredo.

Tamén, por parte do 112 Galicia informouse da situación ao servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aínda que non houbo que lamentar daños persoais.