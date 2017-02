Unha avaría eléctrica no cable dunha liña do tren no Porriño (Pontevedra) causa un pequeno incendio

Unha avaría eléctrica no cable dunha liña de tren no Porriño (Pontevedra) causou un pequeno incendio a última hora da tarde do luns, pero non foi necesario interromper o tráfico ferroviario.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados uns minutos das 19,30 horas do luns o Centro de Atención ás Emerxencias foi alertado por varios particulares dun incidente no Porriño por mor dun incendio nun cable que afectou á catenaria paralela á vía do tren.

As mesmas fontes concretaron que non houbo daños persoais e tampouco a liña xeral O Porriño-Tui viuse afectada. Moitos dos particulares que alertaron ao 112 Galicia indicaban que circulaban pola A-55 e vían que algo ardía na zona do Polígono da Gándara, á altura dunha empresa de cementos.

O CAE 112 Galicia puxo en alerta aos Bombeiros de Baixo Miño e ao persoal de Adif que, unha vez no punto, comprobaron que se trataba dunha avaría no cable da liña do tren.

En ningún momento, foi necesario interromper a circulación férrea, ao tratarse da subministración dunha liña secundaria, segundo concretou o servizo de emerxencias, que apuntou que o lume só afectou os cables e aos arbustos de ao redor.

No operativo tamén participaron axentes da Guardia Civil e da Policía Local, así como efectivos de Protección Civil do Porriño.