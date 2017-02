Detido un veciño de Cangas (Pontevedra) con 170 dose de cocaína por un delito contra a saúde pública

A Guardia Civil detivo a un veciño de Cangas do Morrazo (Pontevedra) con vinte dose de cocaína nun bar dunha parroquia do municipio e, no vehículo que tiña estacionado nas inmediacións, interviñéronselle outras 150 doses da mesma sustancia.

Segundo informou o Instituto Armado, no marco das actuacións que levan a cabo na provincia de Pontevedra para dar unha resposta policial ao tráfico comerciante polo miúdo e consumo de drogas en zonas de lecer, o pasado sábado realizáronse varias inspeccións en distintos bares e cafetarías da comarca do Morrazo.

Nunha destas inspeccións que se practicou nun bar da parroquia de Aldán, no municipio de Cangas, a Guardia Civil procedeu á detención dun cliente, G.G.I., de 42 anos, cando levaba consigo 20 dose de cocaína.

Ademais, segundo relatan as mesmas fontes, ao inspeccionar o vehículo que tiña estacionado nas inmediacións do establecemento, os axentes atopáronlle outras 150 doses da mesma sustancia, que tamén foron intervidas e 80 euros en efectivo.

IDENTIFICADOS

Ademais desta actuación de tipo penal que concluíu coa detención do cliente acusado dun delito contra a saúde pública, a Guardia Civil identificou no mesmo establecemento outras 18 persoas e formuláronse cinco denuncias de tipo administrativo.

O Instituto Armado concretou que tres delas foron pola tenencia de distintas sustancias estupefacientes en menor cantidade (cocaína e marihuana), unha por falta de respecto aos axentes da autoridade no exercicio das súas funcións e a quinta pola tenencia dunha arma prohibida, unha navalla que simulaba ser un cartón.

Noutra das inspeccións realizadas de madrugada, a Guardia Civil identificou a nove persoas nos exteriores dun bar no municipio pontevedrés de Vilaboa e formuláronse tres actas administrativas por tenencia de cocaína.