Citroën espera vender este ano máis de 7.000 exemplares do novo C-Elysée, fabricado en Vigo

A firma automobilística Citroën comezou a comercializar a versión renovada do modelo C-Elysée, que se fabrica entre as plantas do Grupo PSA en Vigo e en China e do que espera vender entre 7.000 e 7.500 unidades este ano, segundo informou a compañía durante a presentación do vehículo.

As novidades desta versión inclúen unha calandra renovada e adornada cuns chevrones cromados que se funden cos faros dianteiros, agora máis grandes e con dous conos cromados. Ademais, dispón de luces diúrnas LED situadas encima dos faros antinéboa e pilotos con efecto 3D na parte traseira.

O C-Elysée 2017 incorpora lamias de aliaxe bitono negras, unha tapicería máis luminosa e dúas novas cores, o Azul Lazuli e o Gris Acier. O seu interior tamén presenta un novo cadro de mandos en tonalidade Sunsilver, un maleteiro de 506 litros e un novo cadro de instrumentos, mentres que os asentos montan agora tres repousacabezas na segunda fila.

Respecto da fiabilidade, a marca presume de lanzar ao mercado un coche robusto de 4,42 metros de longo, testado en máis de 4 millóns de quilómetros con diferentes condicións de circulación.

"Está pensado para as persoas, é amplo, confortable e ten boa insonorización", destacou o Brand manager de Citroën España, Jaime Álvarez-Montalvo. "En todas as valoracións repítense as ideas de comodidade e de boa relación calidade-prezo", asegura.

Outro dos elementos crave do novo modelo é a conectividad. En concreto, conta cunha pantalla táctil de 7 polgadas que permite manexar as principais funcións do vehículo, como o sistema de navegación en 3D.

Este integra con coñecemento vocal e a cartografía móstrase en perspectiva, ademais de mostrar a cámara de visión traseira e ofrecer información das prazas dispoñibles en parkings, do tempo, das gasolineiras próximas e o seu prezo e da localización de radares fixos, móbiles e de tramo, entre outras funcións.

A oferta mecánica desta automóbil conta con diferentes ofertas adaptadas ás distintas zonas do mundo nas que este modelo se comercializa. En gasolina vai contar co motor PureTech de 82 cabalos, dispoñible cunha caixa de cambios manual, ou co VTi de 115 cabalos, que pode ir asociado a un cambio manual ou ao cambio automático de última xeración EAT6 con seis velocidades. Pola súa banda, a versión diésel está dispoñible co motor BlueHDi de 100 cabalos.

No mercado español, o seu prezo oscila desde os 11.100 euros da variante máis económica (PureTech 82 cabalos Feel) ata os 14.300 da máis custosa (BlueHDi 100 cabalos Shine), incluíndo o IVE, imposto de matriculación, operación promocional e transporte, pero non os custos de financiamento.

Segundo Álvarez Montalvo, trátase dun vehículo que "ofrece o perfecto equilibrio para quen buscan unha berlina que sexa tan atractiva como accesible".

DISPÁRANSE As VENDAS DO C-ELYSÉE

En 2016, Citroën vendeu 6.824 exemplares do C-Elysée, un 85% máis que no ano anterior. "O feito de que chegasen ao mercado outros competidores non nos prexudicou, senón que puxo no mercado a silueta do sedán e axudounos a vender máis", celebrou o Brand manage da marca.

Desde o lanzamento do Citroën C-Elysée en 2012, vendéronse máis de 400.000 unidades en todo o mundo, cunha forte presenza en mercados internacionais como China, Turquía e Alxeria.

Coa nova versión, a firma automobilística prevé incrementar as súas vendas en 2017 e alcanzar entre 7.000 e 7.500 unidades.