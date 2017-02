A CIG convoca para este mércores 15 de febreiro mobilizacións nas cidades galegas para "recuperar dereitos laborais e sociais roubados coa escusa da crise".

Deste xeito, as mobilizacións foron convocadas en todas as comarcas "pola recuperación dos dereitos perdidos en materia de contratación, xornada, despedimentos, negociación colectiva, prestacións por desemprego, de Seguridade Social e liberdades públicas", segundo indica a central sindical.

Esta campaña, segundo lembra a CIG, iniciouse coa manifestación en defensa do sistema público de pensións e que ten "como obxectivo presionar ao parlamento español para que todas as contrarreformas impostas, fundamentalmente polo PP, co pretexto da crise sexan derrogadas".

Así este mércores están previstas manifestacións ás 20,00 horas en Santiago --desde a Praza Vermella-- e en Vigo --desde A Dobrada--. Á mesma hora foron convocadas concentracións na Coruña --Obelisco-- e Lugo --Subdelegación do Goberno--.

A estas convocatorias súmanse en Ourense, Pontevedra e Vilagarcía unha asemblea de delegados ás 10,00 horas e concentración diante da Subdelegación do Goberno correspondente ás 11,30 horas na primeira cidade e ás 12,00 horas nas outras dúas localidades. Mentres, en Ferrol está prevista a partir das 11,30 horas unha cadea humana desde o INSS.

As mobilizacións continuarán o venres 17 de febreiro ás 20,00 horas en Pontevedra desde a Praza da Herrería, en Vilagarcía desde a Casa do Mar e na Estrada desde a Praza do Mercado.