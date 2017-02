Fillos de Breogán, máis preto do título

Venceu no clásico do fútbol gaélico galego e ten máis preto o seu primeiro título de Liga. Os Fillos de Breogán acadaron a quinta vitoria logo de impoñerse por 22 (5-7) -19 (3-10) aos Irmandinhos da Estrada o domingo pola noite no Campo das Mariñas de Sada, que acollía por vez primeira un encontro oficial de fútbol gaélico.



O choque foi dunha igualdade máxima, e dende o arrinque quedou claro o moito que se xogaban tanto breoganeiros como irmandinhos, os dous máximos aspirantes a desbancar o campión Estrela Vermelha. O once branquiazul saíu máis conectado e axiña púxose por diante, pero os Irmandinhos foron medrando en acerto e conseguiron colocar as táboas no marcador ao descanso: 2-3 (9) - 2-3 (9). Os estradenses remontaron e puxéronse dous puntos por diante tras unha gran xogada de Marcos Corba que semellaba definitiva. Pero un tiro a paus de Caolan e un gol de Fariñas no tempo engadido deu o triunfo a Fillos de Breogán.



A vitoria dos breoganeiros soubolles aínda mellor trala inesperada derrota de Estrela Vermellha, actual campión de Liga, fronte aos Herdeiros de Dhais por 18 (3-9) - 20 (3-11). Os breoganeiros, malia ter aprazado polo temporal o derbi das Mariñas cos Ártabros de Oleiros, lideran a clasificación con 10 puntos e cinco vitorias en cinco partidos, sacándolle dous puntos a Irmandinhos e Estrela Vermelha, ambos os dous cun partido máis.



Pola súa banda, as Fillas de Breogán anotáronse dous puntos máis trala incoparecencia das Irmandinhas da Estrada, e lideran a clasificación con seis vitorias en seis partidos.



Resultados Liga Galega:



1ª Masculina

Estrela Vermelha FG 3-09 (18) / 3-11 (20) Herdeiros De Dhais

A Coruña Fillos de Breogán 5-07 (22) - Irmandinhos A Estrada 3-10 (19)



Liga Feminina

Mecas FG 2-11 (17) - Pontevedra FG 5-14 (29)

Estrela Vermelha 7-18 (39) - Auriense FG 3-14 (23)

Fillas de Breogán - Irmandinhas A Estrada (non presentadas)

