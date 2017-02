O prazo para pedir destino do programa de viaxes do 'Club dos 60', que inclúe Galicia, ábrese este mércores

A Xunta de Castilla-León abre este mércores 15 de febreiro o prazo para solicitar algún dos 34 destinos do programa de viaxes do 'Club dos 60', entre os que se inclúe Galicia, que este ano conta con máis de 30.000 prazas, segundo sinalaron fontes da Consellería a Europa Press.

A Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades convoca a oferta de viaxes do 'Club dos 60' para 2017, unha iniciativa formada por diversos programas destinados ás persoas maiores de 60 anos de Castilla-León, que persegue tanto promover o desenvolvemento persoal e unha vida independente o maior tempo posible como previr a dependencia.

A "mellora" da "calidade de vida" das persoas maiores é unha das "prioridades" da Consellería de Familia e Igualdade de Oportunidades, desde a "dobre perspectiva" da "prevención" a través do fomento do envellecemento activo e da atención directa ás dificultades de autonomía e situación de dependencia.

Neste sentido, a sección de Persoas Maiores do Consello de Servizos Sociais de Castilla-León aprobou recentemente a Estratexia de Prevención da Dependencia e de promoción do Envellecemento Activo 2017-2021, que desenvolve un novo modelo para a prevención da dependencia, baseado na atención centrada na persoa, a súa autonomía e as súas preferencias, e supón unha nova forma de entender o envellecemento activo coa persoa como protagonista do seu proceso de envellecemento.

É esta Estratexia onde se enmarcan as actuacións do 'Club dos 60', que integran todas aquelas actividades "a favor" da promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia dirixidas ao mantemento e á mellora do benestar físico, social e mental das persoas maiores, co obxecto de favorecer a súa capacidade funcional e vida independente durante o maior tempo posible.

Entre os programas para persoas maiores que inclúe o 'Club dos 60' para o envellecemento activo destacan o interuniversitario da experiencia, o de achegamento interxeneracional, promoción do asociacionismo, talleres-actividades, programas europeos de envellecemento activo, o de termalismo e as viaxes.

O 'Club dos 60' está formado por 318.812 socios, o que supón que o 42,48 por cento das persoas maiores de 60 anos de Castilla-León pertence a este club que, desde 2011, incrementou o número de socios un 33 por cento.

30.000 PRAZAS PARA 34 DESTINOS

Os socios do 'Club dos 60' en Castela e León disporán de 30.218 prazas, 1.000 máis que en 2016 e de 34 destinos, un máis que o ano pasado: 16 internacionais e 18 nacionais, dos cales tres se desenvolven en Castella-León. Mañá ábrese o prazo para presentar as solicitudes, convocatoria que permanecerá aberta ata o 28 de febreiro.

No referente a destinos transoceánicos, a gran novidade é a posibilidade de viaxar a Riviera Maya e a Estados Unidos. Nos destinos internacionais atópanse os de Ámsterdam e París como destinos culturais, cruceiro polo Mar Adriático-Egeo, Escocia, Selva Negra, Alemaña Este, Austria-Suíza, ademais de Noruega, Croacia, Italia Norte, Italia Sur, Praga-Viena-Budapest, Sicilia, Países Baixos.

Entre os destinos máis próximos incorpóranse as posibilidades de Benidorm en tren de alta velocidade, Costa Cantábrica, Andorra-Lourdes e Pirineo Catalán e Gran Canaria, e mantéñense Marbella, Oropesa con balneario, Galicia, Huelva, Costa de Almería, Pueblos Blancos, Peñíscola, Sevilla-Granada e Extremadura-Portugal.

O programa específico por Castilla-León, a 'Ruta 60', contará con 1.500 prazas e a novidade é o destino 'Castilla-León Patrimonio da Humanidade', ademais dos xa existentes 'Ruta Enolóxica' e 'Os xudeus en Castilla-León II', en colaboración co 'Programa interuniversitario da experiencia' no que algúns dos alumnos deste programa explicarán aos participantes na ruta a influencia da cultura xudía en Castilla-León na visita que se realice a algúns dos lugares máis emblemáticos. Nas viaxes pola Comunidade, ademais de hoteis admitiranse outros aloxamentos como casas rurais, hostais ou albergues.

NOVIDADE

A gran novidade desta edición é o programa específico 'Viaxes para todos', un destino integrador que admite a persoas con necesidade de apoios especiais, que contará con 100 prazas repartidas en dous destinos: 'La Rioja-Navarra para todos' e 'Valencia para todos'. Estas viaxes deseñáronse en colaboración coa entidade Predif e as persoas que necesiten apoios deberán ir, obrigatoriamente, acompañadas dunha persoa maior de idade.

Ademais, amplíanse os destinos nos que está aberta a posibilidade de que os socios do 'Club dos 60' poidan viaxar con acompañantes menores de 60 anos, sexan cónxuxes ou non, para favorecer a participación de persoas que ata agora debían viaxar soas ou compartindo habitación con outra persoa soa.

Na convocatoria de 2017, establécese esta posibilidade en trece destinos, oito do programa xeral -Selva Negra, Ámsterdam, Gran Canaria, Andorra-Lourdes e Pirineo Catalán, Austria-Suíza, París, Costa Cantábrica e Peñíscola-, ademais do tres destinos de Ruta 60 e os dous de Viaxes para todos.

As viaxes están adaptados ás necesidades dos maiores, permitindo a participación de persoas con discapacidade que sexan autónomas, podendo ser fillos ou tutelados, en todos os destinos.

Os socios do 'Club dos 60' poderán atopar toda a información sobre o programa de viaxes para 2017 nas xerencias territoriais de Servizos Sociais de cada provincia, excepto en Valladolid que estará na sede central do Club, na rúa Francisco Suárez, nº 2, nos CEAS, na páxina web www.jcyl.es/club60 e na aplicación móbil 'Club dos 60'.