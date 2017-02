Suspendido o xuízo contra un policía local de Mugardos (A Coruña) por falsidade documental

O xuízo por falsidade documental contra un policía local de Mugardos (A Coruña) foi suspendido este martes na Audiencia da Coruña para que o tribunal analice a petición de nulidade do proceso que reclamou a defensa.

No inicio do xuízo oral, que finalmente non se chegou a celebrar, o avogado do acusado solicitou ao tribunal a nulidade da vista alegando que a Fiscalía presentou o recurso fóra de prazo.

Ademais, este letrado reclama a recusación do tribunal por participar un dos seus membros no xuízo celebrado no Xulgado do Penal.

A Fiscalía pide para o acusado catro anos e medio de prisión e inhabilitación para emprego ou cargo público por un período de cinco anos.

FEITOS

Segundo relátase no escrito de acusación, o home foi requirido para que se desprazase a unha panadaría do municipio "para deixar constancia, por medio dunhas fotografías, de que no taboleiro de anuncios do establecemento achábanse expostos, xunto á sentenza dun xuízo de faltas, unha serie de partes facultativos de asistencia médica que incluían datos reservados" dunha persoa, familiar da requirente.

"O acusado, co fin de ocultar a presenza dos documentos médicos e a propósito da falsidade en que incorría, redactou un informe dirixido ao sr. alcalde presidente do Concello de Mugardos no que incluíu fotografías distintas das obtidas e nas que precisamente non se atopaban expostos os citados partes de asistencia", segundo recóllese no escrito.