Como vestían a maioría dos galegos do século XIX e comezos do XX?

Os boletíns oficiais das provincias son unha interesante fonte para coñecer as vestimenta que usaban os galegos no século XIX e comezos do XX, sobre todo, cando describían a fuxidos da xustiza. Así, ademais dos trazos faciais e corporais, tamén se engadía a súa indumentaria (“fisonomías y vestido”).

Traballando na madeira en Betanzos a comezos do século XX | Fonte: Matilda Anderson

Que as pezas de roupa fosen significativas para a identificación dos sospeitosos viña corroborar que, naquel tempo, o vestiario da xente do común se reducía á roupa de diario ou “de cotío” (unha vestimenta para todos os días) e, os desafogados, unha muda para os domingos ou días de festa (traxe de gala ou de garda). Dedúcese tamén que cada unha das pezas de vestir só era substituída cando xa non lle quedaba tea para soster máis remendos. En palabras do pobo, os humildes sempre andaban “sucios e rachados”. Pero como eran esas prendas e como eran eses fuxidos?. Máis na web colaboradora Historia de Galicia.