O vicepresidente da Xunta e presidente provincial do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, aplaudiu a entrada do actual secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado, no comité executivo de Mariano Rajoy e apoiou que o dirixente ferrolán "merece" estar no máximo órgano do partido en España.

A preguntas dos medios este martes, o que fora o primeiro secretario xeral do PP galego con Alberto Núñez Feijóo (no seu caso non estivo neste órgano do PP nacional) incidiu en que é "bo" que Tellado teña un posto no máximo órgano e, ademais, defendeu que "ten a capacidade para estalo sen ningunha dúbida".

Miguel Tellado, ademais de secretario xeral do PP galego, exerce as funcións de portavoz do partido en Galicia --cargo que se eliminou no último congreso pero que el mesmo ostentara con anterioridade-- e deputado na Cámara autonómica, onde é viceportavoz do Grupo Parlamentario Popular e portavoz da Comisión de Industria --especificamente nas áreas de industria e emprego--.

"Supón un aumento da presenza e, por tanto, do peso específico do PP galego no máximo órgano do partido en España. E é algo para celebrar", abundou Alfonso Rueda.

En todo caso, o presidente do PP de Pontevedra aclarou que, en todo caso, "nunca estivo en dúbida" o peso do PPdeG, pero "está ben que aumente con presenza de persoas importantes en postos importantes". "Alégrome moitísimo e creo que o merece ademais", sentenciou o presidente do PP de Pontevedra.