O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, manifestou este martes que a Policía Nacional "aplica unha lei" ao denunciar a cidadáns pola difusión dun vídeo no que se vía correr a un axente tras un individuo en Santiago de Compostela.

Así se manifestou Rueda ao ser preguntado, antes de participar en Santiago na reunión sobre o proxecto de modificación do decreto de socorrismo, sobre se cría que se podía ver como un malgasto de fondos públicos que se centren as actuacións policiais nestas cuestións.

"Por suposto é opinable. Eu o que entendo é que esta noticia, que lin, efectivamente o que se está facendo é aplicar unha lei que está en vigor e, por tanto, hai pouco que discutir", sostivo o vicepresidente galego.

Neste sentido, engadiu que "despois pode haber opinións para todos os gustos". "Pero o que se está facendo é aplicar unha lei", insistiu respecto diso.

DIFUSIÓN

Segundo publicou este martes 'La Voz de Galicia', o pasado mes de novembro difundiuse un vídeo no que se vía a un policía nacional de Santiago á carreira tras un home descamisado que fuxía pola rúa do Hórreo, mentres o que tomaba as imaxes ía nun coche e ríase da suposta mala forma do axente.

Agora, algúns dos que votaron cun 'gústame' aquela publicación están a ser denunciados pola Brigada Local de Seguridade Cidadá en aplicación da Lei de Seguridade Cidadá, coñecida como lei mordaza. A acta-denuncia ten data do 15 de novembro de 2016, pero é nestes días cando comezou a chegar a algúns dos implicados.