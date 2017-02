Un curso revisará en Santiago as relacións entre a arte e a liturxia na idade media

Ao longo de cinco xornadas entre febreiro e marzo, a Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela será sede do encontro 'No ceo como na terra. Curso sobre Arte e Liturxia na Idade Media'.

Da man de persoal investigador da USC e do Instituto Teolóxico Compostelán (ITC), este curso analizará as relacións entre a arte e a liturxia na Idade Media peninsular. Segundo informou a USC, trátase dun curso de asistencia gratuíta aprobado como actividade formativa do programa de doutoramento en Estudos Medievais e en Historia, Xeografía e Historia da arte.

O programa arrincará este venres, día 17, cunha sesión para analizar a situación actual dos estudos que pon en relación arte e liturxia. Nela intervirán Elisardo Temperán, do ITC, co relatorio 'Craves para entender a arte e a liturxia na Idade Media' e José Luís Senra, da Complutense de Madrid, para falar sobre 'Liturxia e espazo na Idade Media plana: o trazo cluniacense'.

As seguintes xornadas previstas analizarán a relación entre música e liturxia (24 de febreiro), os libros litúrxicos e a súa iluminación (3 de marzo), a penitencia e as súas representacións (10 de marzo) e a indumentaria litúrxica e ornamentos (17 de marzo).