O secretario xeral de Pesca do Ministerio, Alberto López-Asenjo, informa de que a procura do tres mariñeiros --entre eles un galego-- desaparecidos tras o afundimento do pesqueiro 'Senefand 1' en augas de Senegal "é francamente complicada", con condicións "malas" do mar e un "rescate a 650 metros de profundidade", que "ten unha complexidade".

Así o apuntou este martes en declaracións aos medios tras o seu encontro en Santiago con representantes da Consellería do Mar, onde destacou a situación "moi complexa" para atopar ao buque e ao tres desaparecidos, polo que pide ser "prudente".

Neste sentido, subliñou o "esforzo" dun amplo operativo, no que se atopan, entre outro patrulleiras e barcos, unha avioneta da armadora galega do 'Senefand 1', dous helicópteros da Garda Civil e outro de Senegal, así como un avión Falcon francés.

"Por respecto ás persoas que nestes momentos están a sufrir, sería pola nosa banda profundamente imprudente dar maiores visos ou esperanzas, cando xa, loxicamente, os medios que están implicados están a dar o que poden e máis", remarcou López-Asenjo.

PETICIÓN DE COLABORACIÓN DE BUQUES OCEANOGRÁFICOS

Ademais, remarca que se pediu a colaboración de buques oceanográficos internacionais ou barcos con sistemas de procura que estean na zona que poidan facilitar a procura en profundidade.

Así mesmo, López-Asenjo indicou que na mañá deste martes falou co embaixador de España en Senegal, Alberto Virella, que lle comunicou que estaban a solicitar "máxima colaboración" de diversas entidades para a procura.

Tamén indicou que nas últimas horas atopáronse un corpo no mar, pero que non era ningún dos mariñeiros do 'Senefand 1'.

Pola súa banda, a directora xeral de Pesca da Xunta, Mercedes Rodríguez, referiuse á colaboración "total" e "absoluta" entre o Goberno galego e o estatal, pois "se están pondo todos os medios posibles".