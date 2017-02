O Plan de aproveitamento específico permitirá pescar 1.000 quilos de anguía na desembocadura do Tambre

A Xunta de Galicia renovou o Plan de aproveitamento específico que permitirá capturar unha tonelada de anguía na desembocadura do río Tambre, tal e como publica este martes o Diario Oficial de Galicia.

En concreto, precisou a Xunta, a tempada de pesca dará comezo o 1 de maio e desenvolverase no tramo do río comprendido entre a liña que une Punta Testal con Punta Requeixo e Ponte Nafonso, excepto a zona de desembocadura do río Tines.

Como nas campañas anteriores, as capturas realizaranse cunha nasa especial e terán unha dimensión mínima de 20 centímetros. Ademais, deberase devolver ao río calquera outra especie que entre nas nasas, que terán que levantarse diariamente.

O horario de pesca estará comprendido entre as 12,00 horas do luns ata as 12 horas do sábado, cun máximo de 8 horas ao día de traballo.

O Plan de aproveitamento específico recolle que se debe respectar o ciclo vital da especie, polo que só está permitida a pesca da anguía amarela e devolveranse de forma inmediata ao río as capturas que mostren signos externos propios da fase coñecida como 'anguía prateada'.