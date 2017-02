Panel de experiencias e relatorios de orientación para facer balance do programa Galeuropa de prácticas formativas

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acudiu este martes á inauguración da xornada formativa dos participantes no programa Galeuropa 2016, de prácticas formativas en 31 países europeos, que ten como obxectivo facer balance da iniciativa a través de actividades como un panel de experiencias e relatorios de orientación.

Na inauguración da xornada, o titular de Política Social felicitou aos participantes nesta convocatoria polo seu "esforzo, traballo e iniciativa" e lembrou que "a maior beneficiada destas mobilidades sempre será Galicia".

"Se a nosa mocidade ten a oportunidade de coñecer outros países e outras culturas, as súas competencias, habilidades e capacidades crecerán. O que redundará nunha maior calidade no tecido empresarial galego cando estes mozos volvan e incorpóranse ao mercado laboral", afirmou Rey Varela.

A través de Galeuropa, a Xunta axuda a financiar á mobilidade de mozas para que realicen estancias de prácticas formativas non remuneradas en entidades e empresas públicas ou privadas de países europeos. As axudas concédense directamente de maneira individual ou ben mediante proxectos de mobilidade de distintas entidades galegas.

Grazas a este programa, lembrou a Xunta, os participantes complementan a competencia profesional e persoal, "incrementando así as súas posibilidades de inserción laboral", de forma que poidan acreditar unha práctica formativa no estranxeiro como parte do seu currículo. Para este obxectivo, a Consellería de Política Social destinou no pasado 2016 un total de 2.034.074,76 euros.