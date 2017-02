O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, instou aos convocantes da folga estudantil deste xoves en Galicia, para esixir a derrogación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (Lomce), a "gastar as enerxías" na procura dun consenso e non "en amplificar os disensos".

Antes de asinar os contratos-programa con centros educativos, e a preguntas dos xornalistas sobre esta convocatoria --do colectivo estudantil Erguer e a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público--, o conselleiro manifestou que non "comparte as razóns" da mesma.

Así, apelou á existencia de "procedementos para buscar puntos de encontro" tanto no ámbito estatal como autonómico. "Gustaríame que as enerxías que ás veces se gastan para amplificar os disensos, utilizásense para lograr consensos", recalcou. Con iso, argumentou que se faría "un favor" tanto ao conxunto da comunidade educativa como da sociedade.

"AXUSTES" NA LOMCE

Mentres, sobre o obxectivo da convocatoria, que se derrogue a Lomce, considerou que a subcomisión para a elaboración dun Pacto de Estado Social e Político pola Educación, que celebra este martes a súa primeira sesión no Congreso, supón "unha porta aberta a que haxa un axuste no ámbito educativo naquelas cuestións que poidan suscitar máis problemática".

Con todo, defendeu que na Lomce hai "aspectos positivos" entre os que citou a Formación Profesional Básica, os itinerarios educativos ou os programas de reforzo.

"Máis que un slogan, o que é importante é dotarse dun marco xurídico estable", sinalou en defensa dun pacto en materia de educación. Para logralo, o conselleiro avogou porque os partidos "renuncien a un pouco" para que prevaleza "o interese xeral.

"É unha oportunidade inédita que grandes formacións políticas póñanse de acordo en algo tan vital", insistiu ante a sesión da citada subcomisión. Na mesma liña, apuntou á necesidade de ser capaces "colectivamente, de lograr un acordo marco". "Se o facemos estaremos a facer un gran favor ao país", apostilou.

CEIP RAMÓN DE LA SAGRA

Entre outra orde de cousas, e sobre as protestas dos pais do CEIP Ramón de la Sagra, na Coruña, pola retirada da cuberta de amianto en horario lectivo, o conselleiro insistiu no cumprimento de "todas as medidas de seguridade".

Ademais, apelou á "convivencia" para o desenvolvemento das clases tras a decisión dunha parte dos pais de non levar aos seus fillos a clase mentres se executasen os traballos.