Unha mostra reflexiona en Santiago sobre os principios construtivos do deseño a través do vestido

Máis de trinta pezas téxtiles realizadas polo alumnado de Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda de Galicia (Esdemga) exporanse a partir deste xoves na Igrexa da USC, en Santiago, para reflexionar sobre os principios construtivos do deseño.

Segundo informou a USC, a partir do uso do 'tecido cru', as pezas presentes na mostra "xorden como exercicio de comprensión do vestido", que os creadores presentan ás veces "baixo a retórica da acumulación, a esaxeración e a hipérbole".

"Trátase así de mostrar e facer lexibles os fundamentos do deseño, pero tamén o proceso de comprensión do vestido como un obxecto poético puro", indicaron os organizadores.

A exposición 'Tecido cru. Insectos, catedrais, dobras e trenzas. Exercicio e didáctica no deseño', que comisarían Lola Dopico Aneiros e Cristina Varela Casal, inaugurarase este xoves ás 20.00 horas na Igrexa da Universidade, onde permanecerá ata o 31 de marzo.