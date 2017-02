O portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, celebrou este martes que "se investigue ata o final" a actuación da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e do Banco de España na saída de Bankia a bolsa, aínda que lamentou que "a xustiza chega tarde".

En declaracións aos medios tras manter unha reunión coa dirección da Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia, Asime, Luís Villares sinalou que "era necesario intervir antes" para poder "parar a tempo" certos procesos.

Así, puxo como exemplo o ocorrido con Bankia, pero tamén a fusión das caixas de aforro galegas. Na súa opinión, se se actuou "en tempo real", freouse o "espolio" e os cidadáns non terían que pagar rescates millonarios "pola desmesura e afán egoísta dalgúns".