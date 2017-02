A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) ve "improbable" ou "moi improbable" que oito comunidades autónomas cumpran o obxectivo de déficit marcado para as rexións no 0,6% do PIB este ano. En concreto, considera "probable" que Galicia o cumpra.

Mentres ve "improbable" o cumprimento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra e Comunidade Valenciana, e considera "moi improbable" que Aragón, Cantabria, Estremadura e Murcia alcancen o obxectivo.

Así figura no 'Informe de Liñas Fundamentais dos Orzamentos e Orzamentos Iniciais das Administracións Públicas 2017: comunidades autónomas', publicado polo organismo este martes, no que analiza un total de 15 rexións e considera que, a pesar de que en oito comunidades é improbable o cumprimento, ve "factible" que o conxunto do subsector alcance o obxectivo de déficit do 0,6%.

En detalle, a AIReF considera "moi probable" o cumprimento do obxectivo por parte de Canarias, e "probable" no caso das comunidades de Andalucía, Illas Baleares e Galicia, en tanto que considera "factible" que Asturias, a Comunidade de Madrid e La Rioja sexan o resto de rexións cumpridoras coa meta de estabilidade do 0,6% do PIB.

Pola contra, ve "improbable" o cumprimento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra e Comunidade Valenciana, e considera "moi improbable" que Aragón, Cantabria, Estremadura e Murcia alcance o obxectivo.

Con independencia da valoración de alcanzar o obxectivo fixado, en tres comunidades prevé un déficit bastante inferior ao do obxectivo do 0,6% do PIB marcado, como son Canarias (0,2%), La Rioja (0,1%) e Navarra (0,4%). Con todo, a AIReF só considera "probable" que Canarias poida alcanzar ese déficit e "moi improbable" que o alcancen tanto La Rioja como Navarra. Ademais, o organismo constata unha maior vulnerabilidade macro-fiscal en Cataluña, Cantabria e Extremadudra.

No seu informe, a AIReF explica que a situación dun Goberno central en funcións en boa parte de 2016 alterou o calendario de presentación das comunidades autónomas ante a falta de coñecemento do obxectivo de estabilidade ao que tiñan que axustar as súas contas e ao non contar coa información sobre os recursos do sistema de financiamento dos que disporían para 2017.

De feito, quedan pendentes de avaliación individual as comunidades de Castilla-León e País Vasco, das que o organismo aínda non recibiu información, aínda que realizou unha estimación da súa situación fiscal de face a poder realizar unha primeira valoración do conxunto do subsector. Nesa valoración preliminar, País Vasco situaríase nun escenario de "probable" cumprimento, mentres que o ve "factible" para Castilla-León.

DESVIACIÓN DUNHA DÉCIMA NO CONXUNTO DO SUBSECTOR

O escenario central da AIReF sitúa o déficit unha décima por encima do obxectivo fixado e descansa na hipótese de que se produza unha actualización dos recursos do sistema de financiamento comunicados polo Ministerio de Hacienda en outubro nun contexto de prórroga dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Fontes da AIReF explicaron que o escenario previsto para as rexións é coincidente co da maior parte de comunidades autónomas, aínda que matizaron que se o Ministerio de Hacienda non actualiza as entregas a conta do sistema de financiamento autonómico e mantén as comunicadas o pasado mes de outubro, a valoración do organismo "empeoraría e pasaría de factible a improbable". O impacto da actualización das entregas a conta é dunhas dúas décimas, segundo o organismo.

Neste sentido, a AIReF incide na non utilización das "pancas" coas que conta Hacienda no ámbito da aplicación do marco de disciplina fiscal e do deseño das regras fiscais. "A fixación de obxectivos de estabilidade diferenciados, a aplicación rigorosa da regra de gasto, sen consolidar cara adiante os incumprimentos pasados, así como o deseño dun marco de actuación plurianual no que os Plans Económico-Financeiros (PEF) xoguen un papel substantivo e non só formal como ata agora, permitirían aumentar a probabilidade de cumprimento do obxectivo fixado", apunta o informe.

O EMPREGO CRECERÁ UN 3%

Así mesmo, a AIReF prevé un crecemento superior ao 4% dos recursos do subsector respecto ao nivel estimado para 2016, mantendo o seu peso no PIB nacional, pero advirte de que, de non actualizarse os recursos do sistema de financiamento, reduciría en dúas décimas o seu peso sobre o PIB respecto ao mantido en 2016, cun crecemento lixeiramente inferior ao 3% respecto de 2016.

En canto ao emprego, os postos de traballo do subsector poderían crecer ao redor dun 3% respecto ao ano pasado, reducindo unha décima o seu peso sobre o PIB, cunha evolución marcada polo aumento previsto dos gastos correntes, ao redor dun 3% sobre o nivel estimado para 2016, baseado na evolución do gasto sanitario e educativo estimado polo organismo.

En relación á regra de gasto, aprecia que a evolución esperada do gasto, cun incremento de en torno ao 3%, puidese ser compatible cunha evolución do gasto computable do 2,1% fixado como taxa de referencia para 2017.

Sobre o límite de débeda, a AIReF ve "riscos altos" en Baleares e Estremadura e "moi altos" en Castilla-La Mancha, Comunidade Valenciana, Cataluña e Murcia, e advirte da "alta dependencia" dos mecanismos de financiamento públicos e riscos significativos para atender as necesidades na súa ausencia.

RECOMENDACIÓNS

Ante estas previsións, a AIReF insiste na necesidade de facer uso dos mecanismos preventivos da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira (LOEPSF), promovendo a implicación do interventor autonómico no seguimento da execución orzamentaria e axilizando a actuación de Hacienda en caso de apreciarse riscos claros de desviación.

Concretamente, para o catro CC.AA. nas que cre "moi improbable" alcanzar o obxectivo, desde a AIReF ínstase a Hacienda a activar a formulación de advertencia de risco de incumprimento, en aplicación do artigo 19 da LOEPSF.

Así mesmo, para as rexións que orzaron recursos do sistema de financiamento por encima dos importes comunicados no mes de outubro por Facenda, nun contexto de prórroga orzamentaria, recomenda unha execución "prudente en tanto non se coñeza se estas cantidades van ser obxectivo de actualización, retendo crédito pola diferenza entre as previsións orzamentarias e os recursos cuantificados nun contexto de prórroga orzamentaria.

O organismo presidido por José Luís Escrivá insta aos CC.AA. a que adopten retencións de crédito para axustar o gasto aos recursos actualmente recibidos, de forma que de maneira preventiva teríanse que reter créditos a todas as rexións, salvo a Canarias e Baleares, ao ser as rexións que orzaron unha cantidade maior que os recursos que Facenda indicou en outubro que se recibiría.

En relación á regra de gasto, a AIReF continúa observando "problema de interpretación cálculo" por parte das comunidades, polo que, sen prexuízo de que se faga unha revisión desta regra en profundidade, insiste en que Hacienda realice o necesario desenvolvemento regulamentario para solucionar os problemas concretos da súa aplicación.