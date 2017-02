A comisión de centro e a xunta de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) criticaron que na organización do Hospital Álvaro Cunqueiro "prima moito a política" e "non tanto os usuarios e profesionais", e advertiron que é necesario que "a xente empece a abrir os ollos".

Así o trasladaron nunha rolda de prensa este martes profesionais membros dos sindicatos UXT, CC.OO., CIG, Sindicato de Enfermaría Satse, Sindicato de Auxiliares de Enfermaría (SAE), e Sindicato de Sanitarios Galegos Públicos (Sagap), onde se referiron especialmente á situación nas urxencias do hospital vigués.

Desta forma, volveron a manifestar que hai carencias de persoal, que non se cobren as ausencias, que non se teñen en conta "a saúde nin comodidade dos pacientes", que non hai planificación, e que a estrutura de urxencias "non é adecuada". "Non se se hai un problema coa concesionaria para reformar, pero non fan nin caso", censurou a portavoz de Satse, Malules Carbajo.

Respecto ao anuncio do Sergas de que reforzou efectivos --un total de 27-- tanto en Urxencias como en hospitalización, Carbajo manifestou que "o que fixeron é aumentalo en moi pouca cantidade en planta, pero en urxencias non incrementaron nada, --excepto-- se para eles o incremento é pór unha enfermeira e un auxiliar máis en quenda de noite".

"A estrutura de urxencias é insuficiente, temos un problema e como non amplíen, non cambien os circuítos e non fagan obras, os profesionais e usuarios son os que o sofren", engadiu, ante o que Eugenia Rosales, de UXT, apuntou que o problema das urxencias "non é puntual" senón que é froito de factores como o "déficit de persoal e unhas estruturas que non absorben o traballo".

"Isto estaba avisado, non colle por sorpresa", recalcou o portavoz da CIG, Miguel Tizón, que incidiu en que os profesionais advertiron durante a construción do novo hospital que "a distribución non era adecuada" e por iso agora a Xerencia "pretende facer unha obra, que non ten data nin concreción".

MOBILIZACIÓNS

Neste sentido, os traballadores censuraron que a dirección do hospital "vive o día a día" e "non hai planificación", e acusáronlle de "gastarse o diñeiro noutras cousas" cando "o que realmente importa son os recursos humanos, porque é o que da a calidade asistencial ao usuario". "Queremos un hospital digno e dar calidade como a que demos sempre", selaron.

Ante todas estas cuestións, avisaron de que "así non --se-- van a quedar", polo que farán "as accións que faga falta se isto non se resolve", o que pode incluír a petición de que se nomee outro xerente, en substitución de Félix Rubial, e outra dirección de enfermaría para que dirixan o hospital.

En concreto, os profesionais piden que se adecúe o persoal para un adecuado funcionamento do servizo de urxencias, o que pasa por un reforzo de polo menos tres enfermeiros e tres auxiliares de enfermaría "e o correspondente en médicos e celadores".

Ademais, reclaman que se cubran as ausencias do persoal e mellórense a estrutura, a distribución de espazos e a organización do centro hospitalario. "O xerente di que este é un hospital acordeón, pero as persoas non somos acordeón, necesitamos máis persoal", concluíu María José Diéguez, de CC.OO..