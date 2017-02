A Cámara pide que o Goberno cre unha lista para que buques apúntense previamente a pesqueiras do Cantábrico

O Parlamento galego instou este martes --tras unha iniciativa do PP-- á Xunta co fin de que se dirixa ao Goberno para demandar a creación dunha lista na que embarcacións se apunten de forma previa para participar nas distintas pesqueiras do plan de xestión do caladoiro Cantábrico e Noroeste.

Na comisión de Pesca, o deputado popular Carlos López Crespo sinalou que esta proposta "obedece a intereses da propia xente do sector que o pide así", pois "é algo que piden as confrarías", "non é un xesto espontáneo do PP no Parlamento".

Respecto diso, referiuse que esta proposta segue o modelo que xa realizan o centenar de embarcacións galegas que participan na costeira do bonito, onde os interesados remiten á Administración central as súas solicitudes, nun sistema "moi útil".

O PPdeG considera que esta lista de referencia tamén "pode ser beneficiosa" noutras pesqueiras como no Cantábrico. Con todo, sinala que esa inclusión debe ser opcional, de maneira que os armadores poden mostrar o seu interese, pero sen vinculación nin obrigación a formar parte activa dela desde o comezo.

DÚBIDAS DA OPOSICIÓN

Esta proposta do PPdeG contou coa abstención de En Marea e PSdeG, pero co rexeitamento do BNG. Durante o debate, Juan Merlo (En Marea) sinalou que esta é unha iniciativa que "pode ser beneficiosa", pero "faltan certas cuestións", polo que "carece de empaquetado".

Respecto diso, Merlo reflexiona sobre que sería útil "se servise para mostrar presión" polo "interese de armadores por pesqueiras", e "permitise que o Goberno do Estado defendese con máis afán esa pesqueira".

Tamén mostrou as súas dúbidas sobre esta iniciativa Loli Toja (PSdeG), quen non ve "que melloras cuantitativas e cualitativas" vai ter o sector con esta medida, que esixe maiores posibilidades de pesca e vai seguir padecendo "peches improvisados".

A deputada do BNG Montse Prado mostrou o seu rexeitamento máis directo á proposta, que identifica cunha estratexia do PPdeG de "aparentar que fan algo cando teñen ao sector totalmente abandonado", na que "fai seguidismo do que di o Estado".

Sobre este extremo, Prado resalta que "xa existe o rexistro de actividade para participar en determinadas pesqueiras e artes", e o único que se busca é "xustificar unha xestión totalmente ineficaz por parte do Goberno español". Todo para "tapar un modelo discriminatorio", que "impón unha repartición individual por históricos", que non ten en conta o emprego, nin a sustentabilidade das zonas pesqueiras.

DÚAS INICIATIVAS POR UNANIMIDADE

Esta comisión de Pesca do Parlamento galego aprobou outras dúas iniciativas nesta xornada de martes, neste caso ambas por unanimidade, unha do PPdeG sobre unha análise acerca das posibilidades de pesca que abre o 'brexit' e outra do PSdeG para melloras na lonxa de Barallobre.

De tal forma, o Parlamento galego instou á Xunta a impulsar --en común co Consello Galego de Pesca-- unha análise particularizada da situación dos caladoiros, as novas esixencias de descartes pesqueiros e da oportunidade que abre o 'brexit' a reforma da normativa europea, co obxectivo de verificar a posibilidade de incremento das posibilidades de pesca.

Esta proposta popular incluiu dúas emendas do PSdeG e BNG para que se faga especial fincapé en "as ameazas" que supón a nova normativa de descartes, así como para pedir a transferencia de competencias dos institutos de investigación oceanográfica existentes en Vigo e A Coruña.

Pola súa banda, tamén todos os grupos votaron a favor dunha proposta do PSdeG --emendada polo BNG-- para reclamar á Xunta que realice as obras necesarias na lonxa da confraría de Barallobre, en Fene (A Coruña), que garantan as "condicións de dignidade e seguridade" no traballo dos mariscadores, como son por exemplo a construción de servizos adecuados con duchas en bo estado.

Sobre este extremo, o PSdeG lembra que a confraría de Barallobre demanda "desde hai tempo" melloras na lonxa, xa que "quedou pequena" para os 160 mariscadores que traballan a diario nas súas instalacións. Denuncia carencias como filtracións de auga, falta de vestiarios e de mantemento nos aseos.

Noutra orde de cousas, o PPdeG rexeitou as outras catro iniciativas da oposición debatidas esta mañá. Pedían unha mesa de negociación sobre o destino de fondos europeos de fondos destinados a acuicultura (BNG), a demanda dun novo modelo de xestión da pescada (BNG), medidas a realizar pola Xunta ante distintas institucións polo porto da Coruña (En Marea) e sobre actuacións para o saneamento das rías (PSdeG).