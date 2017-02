(AV)Angrois.- O pleno do Parlamento volverá debater crear unha comisión de investigación sobre o accidente

O próximo pleno do Parlamento de Galicia volverá debater a creación dunha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario ocorrido no barrio compostelán de Angrois en xullo de 2013, no que faleceron 80 persoas e outras 140 resultaron feridas, despois de que así o solicitasen tanto En Marea como o BNG.

O debate foi incluído na orde do día co visto e prace do PSdeG e do PPdeG. Con todo, mentres que os socialistas rexeitaron avanzar o sentido do seu voto ata que o seu grupo parlamentario tome unha decisión conxunta, os populares reiteraron que consideran que a Cámara galega "non é o foro adecuado" para que se investigue un asunto no que hai competencias estatais, que corresponden ao Congreso dos Deputados.

Diso informaron nas roldas de prensa posteriores á Xunta de Portavoces, que aprobou a orde do día da próxima sesión plenaria. Nela, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, terá que responder a unha pregunta do BNG sobre a venda das centrais de Ferroatlántica así como a outras dúas do PSdeG e En Marea relativas á situación da sanidade pública.

Todo iso, nun pleno no que, ademais, comparecerán os conselleiros de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para dar conta das liñas de actuación dos seus respectivos departamentos para a próxima lexislatura. Ademais, a petición da oposición, Conde responderá tamén sobre a afectación do último temporal á subministración eléctrica e Almuíña enfrontará preguntas sobre as denuncias de agresións derivadas de recortes no psiquiátrico compostelán de Conxo.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)