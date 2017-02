A investigación determina que o matrimonio morto na Estrada suicidouse e que el disparou contra a súa sogra

Os resultados preliminares da autopsia do matrimonio achado morto na Estrada (Pontevedra) o domingo determinaron que ambos se suicidaron e que el disparou previamente contra a súa sogra, a terceira vítima deste caso.

Segundo confirmaron fontes xudiciais, a autopsia preliminar confirmou que tanto a muller, que apareceu aforcada, como o seu marido, con ferida de arma, quitáronse a vida.

Así mesmo, descártase en principio "a participación de terceiras persoas" e trabállase coa hipótese de que o home disparou contra a súa sogra, tamén falecida, antes de suicidarse.

O tres corpos, dúas mulleres e un home, foron achados na tarde do domingo nunha vivenda da parroquia de Callobre, no municipio pontevedrés da Estrada.

TRES VÍTIMAS

Unha das mulleres, J.I.O., de 55 anos, apareceu aforcada, mentres que o cadáver da súa nai, A.O.T., de 92 anos, foi achado cun disparo de escopeta. Noutra estancia da vivenda foi localizado o corpo sen vida do marido da primeira, M.L.C., de 55 anos, cun disparo de escopeta e a arma ao seu lado.

Foi un veciño da parroquia onde está situado o domicilio do tres persoas falecidas quen alertou aos servizos de emerxencia do suceso tras acudir á vivenda.

Ao lugar dos feitos trasladáronse a Garda Civil, Protección Civil e persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao momento unha ambulancia asistencial e un médico do Punto de Atención Continuada (PAC) da zona, que confirmou o falecemento no lugar do tres persoas.