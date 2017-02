O director xeral da Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, instou á Xunta a "dar exemplo" e instalar nos seus edificios placas fotovoltaicas, coincidindo cunha xornada organizada por esta entidade para analizar o desenvolvemento da fotovoltaica e o autoconsumo en Galicia.

A xornada, celebrada no Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia, reúne a profesionais do sector, partidos políticos e administracións, entre outros colectivos, para analizar a situación do sector en Galicia e no contexto español e internacional.

En declaracións a Europa Press, José Donoso defendeu que a enerxía fotovoltaica reduciu os seus custos "nun 80 por cento" e que, por iso, é "unha enerxía limpa e barata". Por este motivo, pediu ás administracións e, en particular, á Xunta "apoio" para o sector.

En concreto, defendeu que esta se materialice a través dun labor pedagóxico "sobre as posibilidades" deste tipo de enerxía e actuando como "árbitro" en posibles conflitos entre os autoconsumidores e as eléctricas.

"Que se informe sobre o autoconsumo e que dea exemplo instalando nos seus edificios placas fotovoltaicas", expuxo tamén o director xeral da UNEF. Na mesma liña, lembrou que a entidade que lidera dispón dun documento de boas prácticas asumido por outras comunidades autónomas e que presentará á Administración galega.

REGRAS DE XOGO "CLARAS"

Por outra banda, incidiu na presenza deste sector en Galicia, do que dixo que "ten base" para potenciar o seu desenvolvemento. Por iso, pediu "apoio".

"Non primas nin subvencións; queremos unhas regras de xogo claras, non barreiras ao libre mercado", engadiu. Tamén insistiu en que esta enerxía "é unha necesidade, non unha opción" para cumprir cos compromisos vinculados ao cambio climático.

Mentres, lembrou que o consumidor doméstico non ten nestes momentos "penalización", pero que o coñecido como 'imposto ao sol' si existe para as pequenas e medianas empresas (pemes) e para edificios como centros comerciais. Ademais de cualificalo de "inxusto", lembrou que a UNEF xa presentou unha iniciativa no Congreso para pedir que se elimine.