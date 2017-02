O vicepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, deu por resolta a polémica que se creou por mor de que retuitease unha mensaxe en internet do xornalista Josep Pedrerol tras a eliminación do Celta de Vigo na Copa do Rei e no que se mofaba do alcalde da cidade olívica, Abel Caballero. "Creouse unha polémica absurda e non vou contribuír a alimentala", sentenciou.

Preguntado este martes por se se arrepentía de difundir o tuit do xornalista de 'El Chiringuito de Jugones', Rueda manifestou que, o que considera, é que "se creou unha polémica un tanto absurda" e que el tentou "explicalo inmediatamente".

"Creo que o fixen e, do que non hai dúbida, por encima de todo, é que a min me gusta que gañe o Celta, que ademais está a xogar bastante ben ultimamente", aseverou Rueda, quen remachou: "Creouse unha polémica absurda e o que non vou facer é contribuír a alimentala máis aló do que xa se produciu".

Finalmente, e sobre as acusacións que recibiu por parte do goberno local de Vigo, que preside Abel Caballero, Alfonso Rueda manifestou que o rexedor vigués "en canto pode, fai uso político de todo".