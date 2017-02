'Lingua de namorar' premiará un ano máis as mellores mensaxes de amor dos mozos en galego

Este 14 de febreiro, día dos namorados, foi o elixido pola Xunta para botar a andar unha nova edición do concurso online de mensaxes de amor en galego dirixido a mozos 'Lingua de namorar', que chega á súa quinta edición.

Así o deron a coñecer este martes os titulares dos dous departamentos implicados, Política Lingüística e Xuventude, Valentín García e Cecilia Vázquez, respectivamente, que avanzaron que está xa en marcha o traballo de coordinación e deseño do que será o primeiro plan da Xunta para dinamizar o uso do galego entre a mocidade.

A axenda de traballo de Política Lingüística pasa por promover iniciativas que "potencien o uso do galego como lingua de relación" entre os mozos, dixo Valentín García, que apostou tamén por "reforzar o uso do idioma entre os galegofalantes" e proporcionar modelos lingüísticos á mocidade que emprega o castelán como lingua habitual.

Pola súa banda, a directora xeral de Xuventude asegurou que a "dinamización e a promoción do galego entre a mocidade é un eixo prioritario da acción do Goberno galego", á vez que destacou que concursos como este tamén fomentan "a capacidade creativa e talento" dos mozos.

Cecilia Vázquez defendeu a utilidade do galego "en todos os ámbitos, contextos e momentos da vida" e, en especial, para aqueles aspectos relacionados coas novas tecnoloxías, que son "fundamentais para a difusión do idioma polo seu valor innovador e de futuro".

BASES

'Lingua de namorar' vai dirixido a mozas de 14 a 35 anos e dividirase en dúas categorías de idade: de 14 a 19 e de 20 a 35. As mensaxes participantes deberán estar escritos en galego e poderán redactarse en prosa ou en verso. A súa extensión máxima será de 350 caracteres, incluídos os espazos en branco.

O xurado do concurso elixirá as mensaxes gañadoras de entre as 50 declaracións máis votadas en cada categoría na web. As mensaxes gañadoras publicaranse o 22 de marzo na páxina do concurso.