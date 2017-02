A Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia (Asime) advertiu este martes de que nin as administracións nin o sector galego da automoción poden quedar "inmóbiles" ante a deslocalización de empresas ao norte de Portugal, e reclamou "labor institucional" para "atraer fabricantes de primeiro e segundo nivel".

Así o manifestou o secretario xeral de Asime, Enrique Mallón, en declaracións aos medios tras manter un encontro co portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares. "É unha situación complexa, hai que facer unha análise detallado das razóns polas que hai máis investimento en Portugal que en Galicia", sinalou.

"Non podemos quedarnos inmóbiles ante unha situación que se traduce en máis investimento e emprego en Portugal", indicou, e reclamou unha "resposta de coordinación entre administración, sindicatos, empresas e grupos políticos". Segundo apuntou, nos últimos anos creáronse 2.500 empregos directos e abríronse 20 novas plantas na automoción no Norte de Portugal.

Nesa liña, Enrique Mallón avanzou "posibles solucións": solo industrial en "mellores condicións", facilitar trámites administrativos e fiscais, e apostar polas multinacionais como PSA e polas empresas xa instaladas en Galicia.

O secretario xeral de Asime defendeu o Polo Ibérico impulsado por PSA, pero precisou que "Galicia debe ser líder nese polo, non unha acompañante", porque a automoción galega ten "máis experiencia" e máis cualificación profesional.

AXUDAS PÚBLICAS

Por outra banda, Enrique Mallón referiuse, a preguntas dos xornalistas, á iniciativa de En Marea de pedir información sobre as axudas públicas á industria da automoción, e á necesidade de fiscalizar o destino desas axudas.

Ao seu xuízo, "os apoios públicos son necesarios, e máis se se dan noutros países de forma tan intensa como alén do río (Miño)", e engadiu que tamén debe haber "control sobre o destino desas axudas", para que se utilicen na creación de riqueza "no territorio".

Finalmente, referiuse ás denuncias públicas dos sindicatos da automoción sobre o eventual incumprimento por parte de Portugal da normativa europea sobre competencia, e afirmou que "son as administracións públicas as que deben estudar esa situación, e os empresarios achegar información".

VILLARES

Pola súa banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, mostrou a "preocupación" da súa formación política pola deslocalización que afecta a este sector e pola "falta de estratexia e políticas industriais" para frear esa situación.

Segundo aseverou, "é necesaria unha aposta decidida e clara desde as institucións" para impulsar esta industria de modo transversal, con axudas públicas, investimento en innovación, pondo a disposición das empresas adoito e un sistema fiscal orientado a "consolidar" un sector que é "punteiro en Galicia".

Villares defendeu que Vigo xogue un papel central no camiño cara ao "vehículo 4.0", e reclamou políticas activas para "estar non só no presente senón tamén no futuro da automoción".

DEBATE PARLAMENTARIO

A pasada semana, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, inquiriu ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre este asunto no pleno.

Concretamente, expuxo denunciar ao país veciño por ofrecer solo industrial gratis, o que pode constituír axudas estatais non autorizadas, e Feijóo comprometeuse a velar polo cumprimento das normas da competencia.

Pero, tras a denuncia do socialista de que Galicia perdeu no últimos cinco anos 2.000 empregos na industria auxiliar da automoción, por 6.000 que gañou Portugal; o mandatario autonómico destacou que o emprego e a facturación neste sector aumentaron un 10%.