Rural.- A cooperativa láctea Clun investirá 1,9 millóns en 2017 e destina 1,5 millóns cada dous anos a innovación

O grupo Clun (cooperativas lácteas unidas), que engloba a Feiraco, Melisanto e Os Irmandiños, ten investimentos previstos para o seu primeiro ano de funcionamento por valor de 1,9 millóns de euros, para cubrir gastos de reposición de maquinaria, vehículos e melloras nas liñas de produción, entre outros.

Ademais, esta cooperativa, que agrupa a 400 traballadores e uns 3.800 gandeiros, destinará, inicialmente, ao redor de 1,5 millóns de euros con carácter bianual a innovación.

Así o destacou o membro do novo equipo directivo José Luís Antuña, director xeral de Feiraco, que atendeu aos medios de comunicación despois da presentación do proxecto ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este martes na factoría de Ames (A Coruña).

Antuña explicou que son 1,5 millóns para iniciativas de innovación repartidas entre "cinco ou seis empresas", e nas que tamén participan tres centros tecnolóxicos.

Unha parte delas, segundo resaltou, están ligadas á produción, ao control dos animais, á reprodución e ao benestar animal, mediante a utilización de 'chips' ou outras ferramentas que permitan monitorizar ao gando.

Está tamén en marcha un proxecto vinculado co penso e o reaprovisionamiento automático dos silos en función da evolución do consumo.

Outro, segundo proseguiu, pretende ampliar a vida útil dos produtos lácteos, "pensando en mercados exteriores e en exportación", ámbito no que fixou un "reto serio e con boas expectativas" para o sector, que, ao seu xuízo, non debe obsesionarse coa competición "no mercado interno". Tamén, segundo expuxo, hai un proxecto relacionado coa saúde e co índice metabólico.

POTENCIACIÓN DAS MARCAS ACTUAIS

Clun botou a andar o 1 de xaneiro e agora "as marcas son de todos", segundo sinalou Antuña, quen cuantificou nun 55% da facturación as marcas comerciais, as que saen ao mercado.

En canto ás marcas internas --pensos, abonos, subministracións--, indicou que o proceso de integración é "rápido e sinxelo", mentres que para as externas, avogou por "potenciar" as actuais, algo para o que, como consecuencia da unión, "haberá máis recursos de mercadotecnia" e "máis innovación".

O responsable de Feiraco precisou que Clun "non se expuxo desde o punto de vista de redución de custos e estrutura", senón coa vista posta na mellora da eficiencia e a consecución dunha maior actividade. "Estratexicamente, trátase de ser capaces de aproveitar o coñecemento para desenvolvelo", subliñou.

Ata agora, apuntou que "o fundamental" foi pór en marcha un comité de dirección "que asumise as responsabilidades", xa que desde o 2 de xaneiro está operativa unha "ferramenta básica desde o punto de vista básico para facturar".

A continuación, nestes momentos, a cooperativa atópase en "os pasos seguintes" orientados a facilitar unha estrutura contable única, para converterse "nunha soa empresa". "Non é sinxelo, porque cada cooperativa á súa vez está a pechar as súas contas de resultados, e é un dobre esforzo", chamou a atención Antuña, quen, con todo, valorou que o resultado está a ser "moi positivo".

"OPTIMISMO" E "ORGULLO"

Tras unha reunión de ao redor dunha hora, Feijóo e os representantes de Clun compareceron ante os xornalistas, pero unicamente tomaron a palabra o alcalde de Ames (A Coruña), para felicitar aos integrantes deste novo proxecto, e o máximo mandatario autonómico.

Núñez Feijóo reivindicou o "proxecto de unión" que é Clun, para crecer en competitividade, e valorou a súa aposta pola calidade e a innovación. "Unha granxa pode ser unha explotación que ten unha dose de tecnoloxía como calquera outro sector máis convencional", dixo.

A continuación, o xefe do Goberno galego ha afirmado que os galegos queren "que os consumidores saiban" se o leite que beben é galega, e por iso é polo que o seu Executivo impulsase o indicativo 'Galega 100%', para "acreditar" ese "orgullo".

Neste punto, revelou que a semana pasada mantivo un encontro coa ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, e pediulle, segundo asegurou, que o real decreto que regula a orixe do produto na etiquetaxe "póidase publicar e aprobar neste primeiro semestre de 2017".

"Está adiantado", deu a coñecer, antes de informar de que a Consellería de Medio Rural fixo as súas achegas e o Goberno central está "de acordo" en que, conforme ao que tamén dispón a normativa comunitaria, "todos os produtos lácteos acrediten a orixe do leite".

"Se mesturamos o selo 'Galega 100%' máis as posibilidades deste decreto, poderemos conseguir que os consumidores saiban de onde vén o leite, onde se envasa e que produto están a consumir", remachou.

Feijóo concluíu asegurando que o seu Executivo seguirá "acompañando aos que queiran investir" no sector agroalimentario e fixo referencia ao paquete financeiro dotado de máis de 40 millóns, segundo os seus números, "para mellorar as condicións financeiras" neste campo.

Por último, mostrou "optimismo" e confesouse "convencido" das capacidades do sector e de Clun, ao recoñecer que "cando hai moita produción de leite" os prezos nas explotacións "baixan", pero para proclamar que hai que "estar preparados para competir" e "a produtividade é a clave de calquera empresa".