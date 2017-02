A Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aprobou por unanimidade un documento con 45 medidas "consensuadas" que apoian todos os grupos políticos para lograr un novo modelo de financiamento local "xusto e non discriminatorio" con Galicia, que teña en conta as características propias de comunidade, tales como envellecemento, dispersión ou o medio rural.

"Equilibrio", "xustiza" e "non discriminación" foron os tres conceptos nos que máis incidiu o presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, encargado de presentar as propostas que son o resultado de dez meses de traballo por parte dunha comisión de expertos, cuxo presidente é Antonio López, catedrático de Dereito Financieiro e Tributario na USC.

Na presentación acompañaron a García o vicepresidente primeiro e alcalde de Cervo (Lugo), Alfonso Villares (PP); o vicepresidente segundo e alcalde de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero (BNG); o vicepresidente executivo e alcalde de Oroso (A Coruña), Manuel Mirás (PSOE), e o portavoz e alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela (Sadamaioría).

Precisamente, a modo de exemplo, Villares apuntou que a comisión de expertos conclúe que, desde unha perspectiva global e atendendo aos distintos parámetros que inflúen no financiamento local (desde impostos, a participación nos ingresos do Estado, débeda, etc), os concellos galegos contan con case 300 euros menos por habitante que a media estatal.

Á marxe de que se teñan en conta criterios crave para a comunidade, as medidas da Fegamp inciden noutras cuestións como a reformulación dos impostos; a creación dunha lei específica que regule a participación nos ingresos da comunidade; e a adopción de decisións que "minimicen" as transferencias finalistas aos concellos, integrando na medida do posible estas contías no Fondo de Cooperación Local.

Aprobado un dos bloques fundamentais, o do financiamento, agora a comisión centrará o seu labor na delimitación de competencias, a planta territorial e o gasto e xestión orzamentaria. A Fegamp trasladará estas conclusións á Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e ao Goberno central.

TRIBUTACIÓN LOCAL

No ámbito da tributación local, a Fegamp propón varios cambios. Por exemplo, no caso do Imposto de Bens Inmobles (IBI), considera que é necesario "actualizar" os relatorios de valores que "presentan na súa gran maioría antigüidades superiores a 10 anos". Segundo a Fegamp, deberían ser obxecto de revisión periódica.

A entidade municipalista tamén apela a corrixir "os efectos non desexados" que ditas actualizacións producen no cálculo das participacións dos ingresos do Estado, como tamén ocorre cos bens de características especiais. "Resulta conveniente optimizar a súa xestión, especialmente no caso de bens rústicos, a aqueles recibos cuxa contía exceda dos custos de xestión que xeran", subliña.

No caso do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), ve necesario a súa reformulación como un tributo de natureza medio ambiental. Outros tributos nos que propón cambios é no Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras; e no Imposto sobre o incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (coñecido como Imposto de Plusvalía).

Con respecto ao canon da auga, cre que sería recomendable que os recursos que xera dedíquense "en exclusiva" a investimentos, e que o destino se decida a través dun plan autonómico ou provincial coa participación da Fegamp. Engade que a Xunta tería que asumir os gastos de xestión da recadación deste canon.

Outras cuestións nas que incide o documento aprobado é na "aproximación das taxas e prezos públicos" ao custo de servizos, na "análise rigorosa" do sistema de beneficios fiscais existentes nos tributos locais, na "simplificación" da xestión tributaria; e na importancia de facer un plan de prevención da fraude fiscal.

PARTICIPACIÓN NOS INGRESOS DO ESTADO

Tanto o presidente da Fegamp, como os dous vicepresidentes, incidiron especialmente na necesidade de que se atenda ás características propias de Galicia. "Non se ten en conta a superficie dos concellos, o envellecemento ou o número de entidades singulares de poboación, e é inxusto", argumentou García.

Así, a entidade galega defende que se teñan en conta o tres variables para que o sistema non sexa "discriminatorio". Tamén reformar o sistema de participación nos ingresos do estado das entidades locais fixando períodos quiquenales de revisión do modelo de repartición, e introducir mecanismos que "compensen desequilibrios".

Entre outras cuestións, solicítase aumentar para o cálculo dos Ingresos Tributarios do Estado (ITE) o número de impostos estatais respecto dos que actualmente se toman en consideración; e non limitar a participación nos impostos estatais das entidades locais como ocorreu co incremento dos tipos do IVE.

Tamén se apela a fixar un cálculo de cifra anual de participación "transparente e obxectivo", a prever mecanismos de axustes "claros e neutrais" ante supostas reformas do financiamento autonómico para evitar "prexuízos" que estas medidas poidan producir na participación dos entes locais, e a manter o mesmo coeficiente de ponderación durante todo o período a aqueles concellos que baixen de tramo poboacional.

Segundo a Fegamp, deberíase garantir "unha cantidade mínima per capita" a cada concello para evitar "os prexuízos" daqueles municipios que durante o período incrementen notablemente a súa poboación.

INGRESOS DA COMUNIDADE E SUBVENCIÓNS

Do mesmo xeito, a Fegamp aposta pola creación dunha lei específica que regule a participación nos ingresos da comunidade, o chamado Fondo de Cooperación Local, e na que se clarifiquen a homogeneización prevista nas distintas leis de orzamentos que da lugar á contía anual, e os criterios de repartición. Todo iso, sumado a diversas medidas de mellora técnica.

Os concellos galegos tamén reclaman medidas que minimicen as transferencias finalistas aos municipios, integrando na medida do posible estas contías no Fondo de Cooperación Local. García subliñou que as entidades locais han consolidado servizos que no seu día se empezaron a prestar por mor dunha subvención, que xa non se outorga.

Noutros casos, apuntou que os custos de tramitación e o esforzo do persoal fan que, ás veces, "non compense" solicitar determinadas axudas inferiores a 10.000 euros. Para as que se manteñan, en todo caso, proponse o uso de criterios de repartición "obxectivos" en función da tipoloxía de cada liña financeira.

DEPUTACIÓNS

Por último, e sen entrar en se deben existir ou non as deputacións, García incidiu en que, "están aí, e mentres estean, os criterios de repartición de fondos deben ser obxectivos", polo que é "preceptivo e urxente" elaborar un plan estratéxico de subvencións co contido e alcance previsto nas normas de aplicación.

Entre outros extremos, apúntase que "só por razóns excepcionais de interese público pódense outorgar subvencións nominativas", cando non resulte posible a aplicación dos principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación, e así se acredite no expediente. A Fegamp tamén sostén que as transferencias aos concellos se canalicen a través de plans de financiamento das obras e servizos de competencia municipal.