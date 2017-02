En Marea, PSdeG e BNG coincidiron ao criticar este martes o veto do Goberno á tramitación no Congreso dunha proposición de lei aprobada en marzo de 2014 por unanimidade no Parlamento galego para que os titulares de preferentes en entidades bancarias rescatadas poidan recuperar integramente o seu diñeiro.

En primeiro lugar, na súa comparecencia ante os medios tras a reunión da Xunta de Portavoces, a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, criticou que este veto supoña "un menosprezo máis ao Parlamento galego" e outra "mostra da irrelevancia política" de Feijóo, que permite que as leis que se aproban en Galicia "co seu voto" sexan "ninguneadas en Madrid".

Ademais, a líder do Bloque tamén denunciou que esta proposición de lei aprobada por unanimidade en Galicia "permanecese secuestrada" no Pazo do Hórreo desde "2014 ata 2016". "Estou convencida de que esta lei non estivo tres anos nun caixón por un esquecemento, senón que o fixo deliberadamente o PP porque non quería que este tema saltase a nivel do Estado", censurou.

Neste sentido, a viceportavoz do Grupo Parlamentario do PSdeG, Patricia Vilán, considerou que este novo "veto" supón "outra mostra da hipocrisía de Feijóo e do PP" que en Galicia "aproba unha lei e en Madrid outra cousa totalmente distinta".

"Sempre é moi fácil pór aquí a cara de bo e aprobar as proposicións de lei sabendo que en Madrid o rexeitamento do seu partido vai ser flagrante, como neste caso", asegurou a parlamentaria socialista, quen afeou tamén a actitude do Partido Popular coa transferencia da autoestrada AP-9.

"VERGOÑA"

O último dos representantes da oposición en intervir foi o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, quen tachou de "vergoña" que o Partido Popular utilice "determinadas argucias" para "vetar debater o que é unha posición unánime do Parlamento de Galicia".

"Ou nos están enganando ou Feijóo non pinta nada no PP en Madrid", expuxo Antón Sánchez, quen criticou que os populares apelen á unidade "con fotos" pero que, á hora da verdade, "non estea de acordo en nada".

Pola súa banda, o viceportavoz parlamentario do PPdeG, Miguel Tellado, asegurou non ter a "sensación" de que "ningunha iniciativa fose vetada", tras o que destacou que "quen estivo á beira dos preferentistas en Galicia foi o Goberno da Xunta", que "desde o momento no que se expuxo o problema apostou pola arbitraxe".

"Por iso o 80% dos preferentistas recuperaron o 100% dos seus aforros", manifestou antes de lembrarlle á líder do BNG que "o que fixo o Bloque foi dicirlle aos preferentistas que non fosen á arbitraxe".