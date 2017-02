A Eurocámara aproba o acordo pesqueiro con Illas Cook que permite a captura de atún a buques españois

O Parlamento Europeo aprobou este martes en novo acordo pesqueiro entre a Unión Europea e Illas Cook, que permitirá a tres cerqueiros españois e un francés faenar en augas do océano Pacífico para a captura de ata 7.000 toneladas de atún e outras especies migratorias anuais durante catro anos.

O pleno da Eurocámara deu luz verde con 578 votos a favor, 95 en contra e 16 abstencións a un acordo que foi asinado entre ambas as partes en outubro de 2015.

En concreto, o acordo ten unha duración de oito anos e un primeiro período de aplicación de catro anos renovables. Permite a un máximo de catro buques europeos faenar en augas de Illas Cook durante os próximos para capturar un total de 7.000 toneladas anuais de atún e outras especies altamente migratorias.

A cambio, o bloque comunitario pagará unha compensación anual polo acceso de 385.000 euros durante os dous primeiros anos e de 350.000 euros polo terceiro e o cuarto, así como unha axuda ao desenvolvemento da política sectorial da pesca en Illas Cook que ascende a 350.000 euros anuais.

O eurodeputado do PP Carlos Iturgaiz valorou o acordo e sinalou que é "positivo" porque "responde á demanda do sector atuneiro de ampliar as zonas onde pode operar en augas afastadas". Tamén destacou que permitirá á frota española "ter unha presenza estratéxica neses caladoiros".