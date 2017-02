Os grupos da oposición --En Marea, PSdeG e BNG-- criticaron este martes que "aínda non se reactivase" na práctica a comisión de investigación sobre as caixas galegas, cuestión á que o Partido Popular replicou ao asegurar que se "fará de inmediato" tendo en conta que os orzamentos xa foron aprobados.

Deste xeito, na súa comparecencia tras a reunión da Xunta de Portavoces, o viceportavoz de En Marea Antón Sánchez pediu "que non se volva a repetir a falta de respecto aos representantes da cidadanía" producida na anterior lexislatura en que a, segundo denunciou, o PP "decidiu unilateralmente conxelar a comisión durante máis de dous anos".

"Se hai razóns que atrasen a posta en marcha desta comisión de investigación, que dean explicacións públicas e que non se faga arbitrariamente o manexo dos tempos parlamentarios a vontade do Partido Popular", manifestou o parlamentario de En Marea, que reiterou que os cidadáns queren "saber que pasou" coa venda das caixas galegas onde "houbo quen non cumpriu coa súa obrigación de vixiar a xestión".

Pola súa banda, a viceportavoz do PSdeG, Patricia Vilán, pediu tamén que se axilice a posta en marcha deste órgano que, na súa opinión, "necesita un plan de traballo e un calendario" que "non se eternice como ocorreu na pasada lexislatura".

"SEN VETOS E SEN CENSURAS"

Sobre esta cuestión, a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, asegurou que a petición dunha comisión de investigación sobre as caixas "sen vetos e sen censuras" vese "reforzada" tras a imputación de directivos do Banco de España pola súa xestión da venda de Bankia.

"Cremos que é a punta do iceberg da gran estafa da supervisión do sistema bancario", denunciou Ana Pontón, que volveu a lamentar "o descontrol e falta de rigor" observada na reestruturación do sistema bancario, da que aflorou "a corrupción sistémica do réxime do 78".

TEMPOS PARLAMENTARIOS

Pola súa banda, o viceportavoz do PPdeG, Miguel Tellado, lembrou que a comisión de investigación sobre as caixas galegas foi constituída nesta lexislatura despois de que así o solicitase "o PP" e non a oposición.

Ademais, tras avanzar que se vai a "reactivar de inmediato", xustificou que aínda non fose posta en marcha polo feito de que fosen aprobados e debatidos os orzamentos recentemente na Cámara, todo iso en poucos meses desde o inicio da lexislatura.