Rural.- A Xunta prevé ter un primeiro borrador da lei de agricultura este semestre e que estea lista esta lexislatura

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, prevé que neste semestre redáctese o primeiro borrador da lei de agricultura, co fin de que esta norma estea lista ao longo da actual lexislatura.

Diso informou a conselleira na reunión do Consello Agrario Galego, que tivo lugar este martes en Santiago, para abordar as principais cuestións que afectan o sector.

Así, Ángeles Vázquez avanza que esta lei será o marco no que se desenvolvan todas as actuacións que levan a cabo no rural galego, de forma que funcione "de modo transversal".

De tal forma, apela ao "diálogo" con todos os axentes implicados, co Consello Agrario como órgano "fundamental" de asesoramento, para que esta norma "salga adiante co maior consenso posible polo ben do agro".

O SECTOR RECLAMA INDEMNIZACIÓNS POLA PRAGA DA PATACA

Nesta reunión tamén se abordou a praga da pataca que afecta a diversos municipios de Ferrolterra e a Mariña Lucense, nun encontro no que o sector pediu á Xunta indemnizacións, non só para aqueles produtores que sementasen e aos que se levantará a súa sementeira, senón tamén para aqueles que non procedan a plantar por prevención ou xa comprasen semente.

Segundo explicou tras a reunión a Europa Press a líder do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, o sector trasladou á conselleira a "confusión" existente no sector, porque "a xente non sabe que facer", xa que aínda non hai unha prohibición e só existe unha recomendación para non plantar en zonas afectadas, o que "non é serio".

Por iso, ante unha problemática "tan relevante" considera que "non se pode improvisar", mentres se queixa de que a Xunta asegura que toma nota das demandas, pero "non hai nada en concreto".

Así mesmo, o coordinador da Federación Rural Galega (Fruga), Elías Somoza, acusou directamente á Consellería de Medio Rural de permitir a expansión da praga da pataca.

"Por parte da Xunta non se tomou ningún tipo de medidas e agora vemos que a día de hoxe hai 31 concellos afectados que están pendentes de que se aprobe un Real Decreto polo Ministerio (Agricultura), o cal vai limitar e prohibir a súa plantación durante dous anos nas zonas afectadas", lamentou.

"Ante esta situación vese a incompetencia da Consellería de Medio Rural e da Xunta. Se hai dous anos detectouse por primeira vez, había que tomar medidas nos concellos afectados, nun primeiro momento eran un concello, dous ou tres, co cal as perdas serían menores", recriminou Somoza.

DANOS FAUNA E TEMPORAL

Entre outros temas, o sector esixiu unha mellora nas subvencións polos daños ocasionados pola fauna salvaxe, pois considera que as axudas son insuficientes, á vez que se rexen por baremos "inadecuados", posto que non inclúen problemas como os abortos.

Tamén mostraron a súa preocupación polas consecuencias nas instalacións agrogandeiras do temporal que afectou a Galicia hai dúas semanas, dado que non todos os produtores contan con seguros, e en moitos casos "non se adaptan á realidade galega".

Así, Vilalba censura o mal estado das instalacións de subministración de enerxía e a consecuencia que tivo isto nas granxas, sen que se tomou medidas por parte da Administración contra as eléctricas.

OUTRAS CUESTIÓNS

Noutra orde de cousas, a conselleira de Medio Rural informou das ordes de axudas previstas en 2017 como os 65 millóns para a incorporación de mozas, así como os 27,4 millóns para a transformación de produtos, que mobilizarán 128 millóns.

Tamén resaltou Ángeles Vázquez que "xa están a funcionar" os grupos de desenvolvemento rural (GDR), de forma que haberá un total de 84 millóns para os 24 existentes ata 2020.