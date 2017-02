O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, celebrou este martes o "compromiso real" da Xunta e o Ministerio de Fomento coa intermodalidade da capital galega, á vez que aplaudiu a "sintonía" entre as distintas administracións para este proxecto.

Así o dixo aos xornalistas un día despois dunha reunión en Madrid na que se pactou que as obras da nova terminal de autobuses e da primeira fase da estación intermodal --en concreto, da plataforma peonil cuberta que conectará as zonas de autobuses e trens-- sairán a licitación antes de que finalice este ano para comezar definitivamente as obras en 2018.

"Onte constatamos que o convenio marco asinado o ano pasado non é papel mollado, senón que hai un compromiso real", salientou Noriega, convencido de que isto é "unha boa noticia".

Agora, como dixo, quedan "meses de traballo das comisións técnicas", tendo en conta que hai "moita tramitación que facer". Nos orzamentos, proseguiu, hai fondos para a redacción dos proxectos e hai que pór os terreos a disposición. Ademais, avanzou, deberase constituír unha comisión conxunta con ADIF para avaliar as compensacións económicas.

"É momento de seguir avanzando, non temos que darnos por satisfeitos", abundou o primeiro edil compostelán, antes de soster que se irá facendo "un seguimento serio" dos prazos. No entanto, aseverou que o convenio marco parécelle "suficiente garantía".

"NON HOUBO MOITO DEBATE"

Preguntado sobre o nivel de consenso coa Xunta, Noriega admitiu que ambas as administracións están "a traballar intensamente" desde que finalizaron os procesos electorais. "Onte houbo unha posición de sintonía e iso axudou a desbloquear o asunto. E tamén é certo que a posición do ministerio era colaborativa", valorou.

E, tras avanzar que o mércores se asinará un protocolo de colaboración entre a Xunta e o Concello para os camiños de entrada, apuntou que en realidade en Madrid "non houbo moito debate". "Houbo posicións de facilitación, que é de agradecer", finalizou.