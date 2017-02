Seis meses de prisión por roubar a carteira a unha enfermeira en Vilagarcía e tratar de baleirarlle a conta

Tres procesados --dúas mulleres de nome Vanessa e Ivana e un home chamado David-- admitiron este martes na Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra roubarlle a carteira a unha enfermeira no centro de saúde vilagarcián de San Roque e que trataron de baleirar a súa conta bancaria.

As letradas da defensa e o fiscal alcanzaron un acordo de conformidade, en virtude do cal a cambio de recoñecer a autoría dun delito continuado de estafa rebaixóuselles a petición de pena de catro anos de cárcere e unha multa de sete euros diarios durante dez meses a unha condena de seis meses de prisión que podía ser substituída polo pago dunha multa, unha opción que non quixeron.

O tres acusados admitiron que en febreiro de 2011 aproveitaron un descoido da enfermeira para subtraerlle a carteira do seu bolso, que estaba colocado no interior dunha vitrina da consulta de Pediatría. Nela, a vítima portaba a súa documentación persoal.

Varios días máis tarde dirixíronse a unha sucursal do BBVA en Vilagarcía de Arousa e utilizaron os documentos da enfermeira para extraer da súa conta corrente persoal 600 euros, previa simulación da firma da súa vítima.

Catro días despois, as mesmas dúas persoas trataron de repetir a operación, pero cunha cantidade maior de mil euros. Nesta ocasión, con todo, quen lles atendeu estaba prevido e non lles entregou o diñeiro.