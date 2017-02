ENCE respondeu este martes á presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, que o seu rexeitamento a avaliar un proxecto desta empresa supón para a capital de provincia "perder a oportunidade de dotarse dun centro de referencia a nivel español e mundial no terreo da investigación forestal".

A través dun comunicado, a pasteira saíu así ao paso das declaracións de Silva tras unha reunión co vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. En concreto, deixou claro que apoiaría ao Goberno galego para situar un centro de investigación no Pazo de Lourizán pero que "non" permitiría que este histórico inmoble cedésese a ENCE.

Fronte a iso, a compañía aseverou que a súa "intención" foi "en todo momento destinar cinco millóns de euros" a rehabilitar a que fose residencia de verán de Montero Ríos e a "impulsar un dos máis avanzados centros de I+D forestal e de bioenerxía no mundo".

Iso si, subliñou que "en ningún momento solicitou instalarse" nese pazo, ocupado actualmente polo Centro de Investigacións Forestais de Lourizán e por un laboratorio da Consellería de Medio Ambiente, que "son clave para o mencionado proxecto de I+D forestal".

O PROXECTO

O proxecto de centro de investigación forestal xurdiu tras a concesión por parte do Goberno en funcións dunha prórroga para que a pasteira continuase na ría de Pontevedra ata 2073.

En concreto, recolleuse no pacto ambiental asinado entre Ence e a Xunta, que comprometía un investimento de cinco millóns de euros para rehabilitar o Pazo de Lourizán e outro cinco para proxectos de I+D+i en materia forestal.