Gürtel.- Pablo Crespo, a prisión sen fianza xunto a Correa e 'El Bigotes' por risco de fuga tras as condenas de Fitur

O Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenou o ingreso en prisión sen fianza, ao considerar que existe elevado risco de fuga, dos xefes da trama Gürtel --e que foron condenados na peza 3 da causa polos amaños en contratacións de feira internacional de Turismo Fitur-- Francisco Correa, o que foi secretario de Organización do PP de Galicia Pablo Crespo e Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

Pola súa banda, deixou en liberdade, con aplicación doutras medidas cautelares, a outro tres membros desta organización: Cándido Ferreiro, Isabel Jordán e Mónica Magariños.

A medida de prisión para Correa, Crespo e 'El Bigotes' adoptouse despois de que a fiscal Anticorrupción encargada desta peza solicitase o seu ingreso inmediato nunhas comparecencias celebradas este martes no TSJCV para resolver sobre a súa situación procesual ata que a sentenza de Fitur --a primeira que se dita neste procedemento-- sexa declarada firme --contra a mesma cabe recurso ante o Tribunal Supremo (TS)--.

A quenda de comparecencias abriuno Francisco Correa, condenado a 13 anos de prisión; seguido polo considerado número dous da trama, Pablo Crespo, condenado a 13 anos e tres meses de cárcere; e, posteriormente, chegoulle a quenda a Álvaro Pérez 'El Bigotes', cuxa pena é de 12 anos e tres meses de prisión.

Os argumentos da fiscal para solicitar o inmediato ingreso en prisión versaron, fundamentalmente, nun elevado risco de fuga ante a gravidade das penas fixadas e ante as pezas pendentes de Gürtel que se achan na Audiencia Nacional. As defensas opuxéronse e ofreceron medidas alternativas.

O tribunal, tras estudar todas as manifestacións, concluíu que o tres xefes deben ingresar en prisión posto que coa condena da peza 3 de Gürtel, aumenta "de forma considerable" o risco de fuga.

O TSJCV ten en conta que os procesados, en situación de liberdade ata este martes, deron "estrito cumprimento" a todos os chamamentos da Sala, pero advirte de que "non se pode deixar de recoñecer" que as circunstancias "variaron notablemente" desde que o pasado venres fixésese pública a sentenza.

Así mesmo, para xustificar o ingreso inmediato no cárcere, o tribunal ten en conta a existencia doutras pezas de Gürtel que se seguen na Audiencia Nacional contra os condenados e polas que tamén se enfrontan a penas moi elevadas.

Outro argumento que expón o TSJCV fai referencia ao operativo de Gürtel e sinala que os condenados contan cunha "complexa armazón de empresas fose do territorio nacional" que podería facilitar o seu huída.

O 'CASO COOPERACIÓN'

As defensas lembraron ao tribunal, para pedir a liberdade dos seus representados, que no coñecido como caso Cooperación, polo que o exconseller de Solidariedade Rafael Blasco foi condenado a prisión por malversar fondos destinados ao Terceiro Mundo, non se acordou o cárcere para os condenados ata que o TS declarou firme a resolución.

En relación con este aspecto, o TSJCV matiza que ambos os casos non son idénticos, xa que as penas en Gürtel son superiores, e sinala que mentres que en Cooperación quedaban dúas pezas por axuizarse, neste procedemento o número de causas ou pezas pendentes "é moi superior" --só da parte valenciana quedan cinco pezas na Audiencia Nacional--.

Respecto doutras alegacións máis particulares de cada un dos xefes, o letrado de Correa defendeu colaboración coa xustiza e ofreceuse ao pago das responsabilidades civís. Sobre o primeiro punto, o TSJCV indicoulle que ignora a posición que puidese adoptar noutras pezas de Gürtel, "pero desde logo na presente causa non demostrou afán de colaboración algunha, limitándose sinxelamente a negar a totalidade de feitos que se lle imputan", sinala.

Pola súa banda, o avogado de Crespo defendeu que a medida de prisión limitaba o seu dereito de defensa noutras pezas --o letrado explicou que como consecuencia da súa cegueira, o seu representado era o que lle axudaba nos procedementos--. O tribunal non tivo en conta esta consideración, di que non é admisible "ceder a tamaña presión" e subliñou que a lexislación ofrece as suficientes medidas para garantir o dereito de defensa do número dous da trama.

A defensa de 'El Bigotes', doutra banda, alegou arraigamento familiar do seu representado para evitar o risco de fuga, pero o tribunal entende que as súas razóns de índole persoal e familiar non poden servir para eludir a medida adoptada.

O tres xefes de Gürtel saíron do tribunal valenciano a medio día nun furgón da Garda Civil en dirección ao cárcere valenciano de Picassent, onde permanecerán ata o xoves, cando serán trasladados a Madrid posto que alí xúlgase na actualidade outra das pezas valencianas deste procedemento.

OUTRO TRES CONDENADOS

Este martes tamén se someteron a unha vistilla outro tres condenados nesta peza: a exadministradora e exdirectiva dalgunhas das sociedades da trama, Isabel Jordán, a quen se lle fixaron outro seis anos de cárcere; Mónica Magariños, exempleada de varias empresas de Gürtel, con tres anos de condena; e o ex conselleiro delegado de Orange Market Cándido Ferreiro, ao que se lle fixaron catro anos e catro meses.

A fiscal solicitou prisión inmediata para Jordán e outras medidas cautelares para os outros dous condenados. Con todo, o tribunal decidiu deixar en liberdade provisional ao tres sen a imposición de ningún tipo de fianza. Por contra, si estableceu a retirada dos seus pasaportes, a prohibición de saír do territorio nacional e a obrigación de comparecencias mensuais.