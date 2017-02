Nenos descobren as novas tecnoloxías e o ciclo da auga a través dun videoxgo

O Centro A Molinera acollerá desde o 15 de febreiro unha nova edición deste proxecto, que persegue que os nenos con idades entre o oito e o once anos convértanse en "exploradores, emprendedores e arquitectos creativos". De feito, a "creatividade" será un dos eixos deste proxecto, tal e como destacou o responsable da Molinera, César Pichel.

Presentación Arquimakers en Concello Ourense

Durante a súa intervención, Pichel lembrou que "hoxe día o que máis valoran as empresas é a creatividade, pero esta non aparece no sistema educativo", mentres destacou que Arquimakers pretende fomentar esta capacidade "innata" nos máis pequenos.

Pola súa banda, o concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar, defendeu que este proxecto avoga por "achegar aos nenos conceptos" como "espazo público". Tamén resaltou a oportunidade de "inculcarlles valores como a sustentabilidade", usando a xestión da auga como "fío condutor".

Nesta mesma liña manifestouse o director territorial en Galicia de Viaqua, Julio Masid, quen cualificou este programa como "unha oportunidade fantástica" para que os menores "valoren a xestión pública da auga".

Así mesmo, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, considerou 'Arquimakers' unha oportunidade de educar aos máis novos "no ámbito tecnolóxico, pero tamén no medio ambiente". Non en balde, o consumo da auga "é cousa de todos" e iniciativas como esta son "básicas para que os máis pequenos vaian automatizando xestos".

PROGRAMACIÓN

O programa desenvolverase desde febreiro ata decembro en catro bloques formativos con capacidade para 24 alumnos cada un. Para anotarse haberá que inscribirse online a través da web da Molinera nos días previos ao comezo do programa.

O proxecto contará cunha metodoloxía que aposta pola aprendizaxe natural e baseada en proxectos. Tamén avoga por impulsar entre os alumnos o pensamento creativo e a capacidade de contar historias.

Entre os seus obxectivos destacan reforzar a individualidade do alumnado, reforzar o papel da familia como axente socializador, potenciar o desenvolvemento de habilidades de liderado, promover a igualdade de oportunidades e promover o desenvolvemento urbano sustentable.

Ao final do curso, durante o nadal, está previsto un campamento aberto a todos os participantes.