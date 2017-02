A gravación de funcionarios policiais non é ilegal, segundo Dereitos Civís

A entidade Dereito Civís destaca que as gravacións de funcionarios policiais no exercicio do seu traballo non é ilegal, a pesar de que nos últimos días teñan chegado diversas denuncias a usuarios da rede Youtube por premer en “gústame” nun vídeo no que aparece un axente de Compostela que corría detrás dun mozo.

Imaxes da detención dun mariñeiro que tivo lugar diante do Parlamento galego | Fonte: @rubenglez

“Sen embargo se os denunciados non recorren as sancións serán efectivas”, apuntan desde este colectivo ao lembrar que xa hai xurisprudencia do Tribunal Constitucional ao respecto. “Dado que a Delegación e Subdelegacións do Goberno en Galicia realizan un trámite excesivamente laxo dos Procedimentos Administrativos, é pouco probable que os denunciados non teñan que acudir á vía contencioso administrativa para anular as sancións”, indica.

Así, critica que a Comisaría de Compostela realiza unha “forma de coacción” ao denunciar a cidadáns por cuestións que “sabe perfectamente que non é unha infracción”.

Neste sentido lembra que xa hai unha resolución do Defensor del Pueblo en relación coa toma de imaxes de funcionarios policiais, ademais da sentencia do Tribunal Constitucional en relación coa toma de imaxe de funcionarios policiais no exercicio das súas funcións. Ademais, suliña que tamén hai unha resolución da Axencia Española de Protección de Datos deixando sen efecto a denuncia de dous policías contra Dereitos Civís por publicar imaxes dos denunciantes.