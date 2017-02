Unidos Podemos avisa que a súa comisión de investigación non se centra nunha caixa ou outra senón en todo o sector

O portavoz de Unidos Podemos no Congreso, Íñigo Errejón, destaco este martes que a súa solicitude de comisión de investigación sobre o rescate financeiro que o Pleno da Cámara Baixa debaterá a próxima semana non se centra nunha caixa ou outra, senón en todo o sector bancario.

A Xunta de Portavoces admitiu este martes incluír na orde do día do próximo Pleno o debate da petición do grupo de Unidos Podemos de crear unha comisión de investigación sobre o custo do rescate financeiro e as posibles responsabilidades políticas na mala xestión das entidades bancarias.

Neste sentido, Errejón destacou que a súa iniciativa é "claramente máis ampla" que as presentadas por Ciudadanos ou o PSOE, xa que "non se centra só nalgunhas caixas" senón na crise do sector "en xeral" e na posterior xestión política que se fixo da mesma.

OPTIMISMO ANTE O DEBATE

En rolda de prensa, o portavoz do partido morado recoñeceu ser "optimista" sobre as posibilidades que esta iniciativa ten de saír adiante, tendo en conta de que tanto o PSOE como Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) ou Compromís expuxeron reivindicacións similares, aínda que admitiu que a decisión da Xunta de Portavoces deste martes "non anticipa" a postura do resto de grupos no Pleno da próxima semana.

"Pero as últimas noticias evidencian ata que punto fai falta esta comisión", insistiu, en referencia á decisión da Audiencia Nacional de chamar a declarar como imputados aos responsables do Banco de España e da Comisión Nacional de Mercado de valores (CNMV) no momento da saída a Bolsa de Bankia.

Por último, Errejón lembrou que leste mesmo martes Unidos Podemos defenderá no Pleno da Cámara Baixa unha proposición non de lei para crear un "polo de banca pública" ao redor de Bankia e Banca Mare Nostrum (BMN), xunto co Instituto de Crédito Oficial (ICO), en lugar de privatizar as entidades nacionalizadas. E subliñou ademais a proposta da formación morada para modificar a Lei de Asistencia Xurídica para evitar que os investigados por corrupción ou neglixencia, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez no caso Bankia, custeen o seu defensa con cargo a fondos públicos.

"QUEREMOS SABER A VERDADE"

Tras a rolda de prensa de Errejón compareceron tamén representantes dos diferentes socios de Unidos Podemos: o coordinador federal de EU, Alberto Garzón; a deputada de En Marea Yolanda Díaz, o deputado de En Comù Josep Vendrell, e o deputado de Podemos Alberto Montero.

"Queremos coñecer a verdade, saber o nome e apelidos de quen saquearon o noso país e estafaron ás familias máis humildes, e de quen usaron institucións como o Banco de España para permitir o maior saqueo da historia de España", dixo Garzón, defendendo que é "absolutamente urxente" que se celebre esta comisión á luz das últimas novidades no 'caso Bankia', como é a imputación do exgobernador do Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

O líder comunista sinalou así mesmo que a súa idea é seguir o exemplo doutras comisións de investigación sobre a crise financeira, como a celebrada no Congreso de Estados Unidos, e desexou que o traballo deste órgano parlamentario poida comezar "canto antes" e conte con "a maior extensión investigadora posible".

"Non queremos circunscribila só a dous ou tres eventos concretos, senón investigar o conxunto da crise", coincidiu Garzón co portavoz parlamentario do grupo, e lembrou que EU xa expuxo unha proposta similar durante a pasada lexislatura, valorando que "cinco anos despois ábrese a oportunidade" de esclarecer este asunto.